Showbiz 15/2: Quay MV trong lò mổ heo, nữ ca sĩ gây tranh cãi

Quay MV trong lò mổ heo, ca sĩ Trung Quốc gây tranh cãi

Mới đây, ca sĩ Đặng Tử Kỳ của Trung Quốc gây tranh cãi trên mạng xã hội Weibo vì quay MV trong lò mổ heo. Cụ thể, trong sản phẩm âm nhạc mới của “Taylor Swift Trung Quốc” có cảnh cô rảo bước ca hát trong một lò mổ với hàng chục con heo đã trải qua công đoạn giết mổ được treo trên giá. Phân đoạn được nhận xét nhạy cảm và có phần khiến khán giả cảm thấy "khó chịu" vì ở đất nước tỉ dân này, nhiều tháng qua thịt heo là mặt hàng đắt đỏ bậc nhất.

Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đây là sáng tạo riêng của Đặng Tử Kỳ, người ngoài cuộc không có quyền phán xét, chẳng hạn như Taylor Swift từng gây bàn tán khi thực hiện concept "bồn tắm phủ đầy kim cương thật" trong MV Look What You Made Me Do với trị giá hơn 10 triệu USD.

Vì sao Cty Lý Hải bị kiện đòi bồi thường 4 tỷ đồng?

Hôm nay 15/2, TAND TPHCM cho biết, đã thụ lý vụ “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” liên quan tới Công ty TNHH Lý Hải Production (Cty Lý Hải). Cụ thể, theo TAND TPHCM, đơn vị này đã giao cho Tòa Kinh tế (trực thuộc TAND TPHCM) thụ lý hồ sơ vụ kiện vào ngày 28/12/2019 (số hồ sơ là 250/KTST). TAND TPHCM dẫn đơn khởi kiện với nội dung, ông Trương Minh Nhật (ngụ quận 2, TPHCM), đã yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề cụ thể là: Yêu cầu Tòa án buộc Cty Lý Hải bảo đảm quyền nhân thân của ông Trương Minh Nhật đối với bài thơ “Gánh Mẹ”. Cụ thể phải nêu tên ông Trương Minh Nhật là tác giả bài thơ trên bộ phim Lật Mặt 4 - Nhà có khách và tất cả các bài viết bài đăng thông tin công bố khác có liên quan. (XEM CHI TIẾT)

Món quà Valentine giản dị mà chồng Lê Tuấn Anh tặng Hồng Vân suốt 20 năm là gì?

Mới đây, NSND Hồng Vân chia sẻ hình ảnh được ông xã là tài tử Lê Tuấn Anh đưa đi ăn và tặng quà là món “khoái khẩu” của chị trong ngày Lễ Tình nhân khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, Hồng Vân hạnh phúc viết: “Lễ tình nhân đơn giản ở nơi xa, buổi tối hôm trước chồng dắt đi ăn ngoài tiệm, buổi sáng hôm nay là một rừng bắp và bánh ít, vấn đề ở chỗ là toàn những món khoái khẩu của mình mà không phải của chồng, 20 năm rồi vẫn luôn là như vậy. Cảm ơn ông xã yêu dấu, tình yêu và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình sẽ cộng hưởng thành sự lạc quan. Chúc tất cả chúng ta một mùa tình nhân hạnh phúc”. (XEM CHI TIẾT)

Quách Thành Danh tặng vợ xe mui trần dịp Valentine

Mới đây, Quách Thành Danh gây bất ngờ khi chia sẻ việc tặng vợ xe BMW mui trần đắt đỏ nhân dịp Valentine trên trang cá nhân. Cụ thể, nam ca sĩ viết: “Lễ tình nhân năm nay không có gì ngoài hai món quà bé bự này tặng vợ yêu! Tội vợ tôi rất thích được tặng quà, lễ gì cũng muốn có quà kể cả ngày 1/ 6, Halloween hay rằm tháng 7 cũng muốn có quà. Ước gì anh kiếm thật là nhiều tiền để mua quà cho vợ mỗi ngày vợ nhỉ? Love you!”. Kèm theo đó, nam ca sĩ còn tặng vợ một bộ mỹ phẩm sang trọng.

Sau khi đăng tải, bài viết của Quách Thành Danh nhận được rất nhiều lượt yêu thích, trong phần bình luận, một số nghệ sĩ tỏ ra ghen tị với món quà Valentine mà nam ca sĩ tặng vợ.

Sinh tử tập 65: Thủ trưởng cơ quan điều tra tính nước chuồn vì Vũ sắp ngã ngựa

Thông (Doãn Quốc Đam), Thủ trưởng cơ quan điều tra nói với ông Khôi, Viện phó Viện Kiểm sát: “Tôi phải xem xét kỹ mọi trường hợp có thể xảy ra, nhất là việc của Vũ”. Nghe xong, ông Khôi hỏi lại: “Ý ông là... nó có thể ngã ngựa à”. Ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh gọi điện cho Mai Hồng Vũ (Việt Anh) chỉ đạo gọi điện cho ông Thiệp Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, nói với ông ấy là làm đến đâu thì nhận đến đó, dù ông ta có là giám đốc cũng phải có sự đồng thuận của tập thể. Vũ nghe xong hớn hở nói sẽ chuyển lời của chủ tịch tỉnh tới ông Thiệp. Ông Nghĩa dặn thêm: “Này, đừng có biến lời của cậu thành lời của tôi nhé. Nếu một lần nữa tôi biết cậu đem tôi ra làm bình phong thì đừng có trách”. (XEM CHI TIẾT)

Danh hài Thúy Nga bị trộm thông tin, mất gần trăm triệu trong ngày Valentine

Cụ thể, Thúy Nga viết trên trang cá nhân rằng: “Valentine em được một anh trộm nào cao thủ đã lấy thông tin thẻ của em và cà thẻ 2 lần, mỗi lần là 2000 USD tổng cộng là 4000 USD (gần 93 triệu đồng) luôn nhé! Điều tra ra thì 4000 USD này là trả tiền phí sửa nhà cửa! Lần trước đã một lần anh nhẹ nhàng cà thẻ gần 300 USD em chỉ báo bank thôi, lần này anh ăn trộm thấy ngon ăn nên chơi lớn quá, em giận em báo cảnh sát Mỹ luôn rồi! Anh ăn trộm thẻ mà là con trai thì em nhắn nhủ anh chút nhé, Valentine lo dẫn vợ hay bạn gái đi hưởng đi rồi vài hôm cảnh sát tìm ra, bắt anh đi là vừa, gì chứ 3 cái vụ ăn trộm, lừa gạt là tôi ghét lắm luôn”. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên 'Hạ cánh nơi anh' bị ghét vì vai phản diện

Theo Hancinema, thành công của phim Hạ cánh nơi anh giúp dàn diễn viên chính, phụ được khán giả quan tâm, bàn luận, đa số là khen ngợi. Tuy nhiên, diễn viên Oh Man Seok lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị khán giả chán ghét vì "quá ác". Gần hai tháng phim phát sóng, trên fanpage đài tvN và các diễn đàn lớn tại Hàn, Oh Man Seok liên tục bị "réo tên" chỉ trích. Khán giả viết: "Thấy Oh Man Seok là tôi ghét cay ghét đắng, sao anh ta có thể đóng nhân vật khốn kiếp đến vậy", "Có thể hơi vô lý, nhưng tôi dị ứng với Oh Man Seok, dù biết đời thực chẳng liên quan phim", "Nếu gặp ngoài đời, tôi sẽ đánh anh ta một trận cho hả dạ", "Nhìn vẻ mặt đã thấy ác"...(XEM CHI TIẾT)

