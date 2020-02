Showbiz 16/2: Gia Bảo công khai tố vợ cũ không cho gặp con gái

Quảng cáo

Diễn viên Gia Bảo tố vợ cũ không cho gặp con gái

Mới đây, diễn viên Gia Bảo khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ việc vợ cũ (diễn viên Thanh Hiền) không cho gặp con gái trên trang cá nhân. Cụ thể, anh viết: “Cuộc đời này ngộ lắm! Lúc nào cũng phải kiếm thật nhiều tiền, biết vì sao không? Nếu bạn không có tiền, bạn sẽ không được bất cứ thứ gì hết, kể cả việc gặp con hay đón con!

Dịch bệnh con nghỉ học bao nhiêu ngày mà xin đón con luôn bị từ chối. Điện thoại gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Toà xử mẹ nuôi con nhưng cha vẫn đón con bình thường, cũng cày chết cha chết mẹ để lo cho con mà? Năm xui tháng hạn vướng nợ nần nhưng vẫn lo cho con đầy đủ mà. Sao muốn gặp con mà trăm ngàn khó khăn vậy? Không được sống gần con đã thiệt thòi biết bao, mỗi ngày không được nhìn con lớn. Từ mùng 6 tết đến giờ con biệt vô âm tín". (Rất ghét phải đăng mấy cái này lên Facebook, nhưng điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, đến nhà cũng không tiếp, tôi phải làm thế nào để được gặp con tôi?)”.

Bài viết của Gia Bảo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong phần bình luận, một số bạn bè thể hiện sự cảm thông với hoàn cảnh của nam diễn viên, nhất là Nhật Kim Anh.

Nghệ sĩ Trung Quốc nhận chỉ trích, mất danh tiếng vì dịch Covid-19

Ngày 14/2, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tận hưởng Lễ Tình Nhân bên nhau. Cả hai ăn tối sau đó nắm tay đi dạo. Nhưng do hai diễn viên đều không mang khẩu trang phòng dịch bệnh, họ nhận sự chỉ trích của cư dân mạng và truyền thông. Trước đó Lâm Tâm Như còn liên tục kêu gọi mọi người chú ý giữ sức khỏe. Mới đây, nam nghệ sĩ 9X Hoàng Trí Bác bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc lừa đảo và trục lợi bất chính. QQ cho biết một nữ khách hàng ở Thượng Hải đã đặt mua 400.000 chiếc khẩu trang trên tài khoản bán hàng của Hoàng Trí Bác và đặt cọc trước 107.000 NDT. Sau khi hoàn tất mọi giao dịch, cô này được nam ca sĩ yêu cầu đến Dương Châu để nhận khẩu trang. Tuy nhiên, khi đến nơi, nữ khách hàng nói trên không thể liên lạc được với Trí Bác. Biết mình bị lừa, cô đã đi báo án. (XEM CHI TIẾT)

Nữ MC, người mẫu nổi tiếng của Anh tự tử tại nhà riêng

Hôm 15/2 (giờ địa phương), truyền thông Anh, Mỹ đồng loạt đưa tin về cái chết của MC Caroline Flack. Chia sẻ với The Independent, luật sư riêng của nữ MC cho biết cô qua đời tại nhà riêng do tự tử. "Chúng tôi xác nhận tin Caroline Flack mất vào ngày 15/2. Mong quý báo chí tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời gian này", đại diện gia đình Flack chia sẻ. Trước đó, vào tháng 12/2019, Caroline Flack bị buộc tội hành hung bạn trai Lewis Burton. Tuy nhiên, người đẹp 40 tuổi phủ nhận cáo buộc và đang chờ phiên tòa xét xử vào tháng 3. Gần nhất, vào ngày Lễ Tình nhân 14/2, Caroline Flack lần đầu quay trở lại sử dụng mạng xã hội sau thời gian im ắng. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh ôm chú chó cưng của mình. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên 'Sex and the City' đột ngột qua đời

Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin, nữ diễn viên kỳ cựu Lynn Cohen đã qua đời tại nhà riêng ở New York vào ngày 14/2 (giờ địa phương). Nhưng nguyên nhân cái chết của bà chưa được công bố.

Lynn Cohen sinh năm 1933 tại thành phố Kansas, Missouri (Mỹ). Bà đến với con đường diễn xuất tương đối muộn. Năm 1993, Cohen nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim hài Manhattan Murder Mystery. Năm 2000, bà được biết đến nhiều nhất với vai Magda trong loạt phim nổi tiếng Sex and the City của HBO. Trong phim, bà vào vai người quản gia đồng thời là bảo mẫu của Miranda Hobbes (Cynthia Nixon thủ vai).

Tiếp đó, Lynn Cohen góp mặt trong nhiều bộ phim như Eagle Eye, Across the Universe, Vanya on 42nd Street, The Station Agent, Walking and Talking, I Shot Andy Warhol... Ở lĩnh vực sân khấu, nữ diễn viên kỳ cựu tham gia các vở nổi tiếng như Orpheus Descending, Ivanov. Những năm gần đây, bà tham gia một số bộ phim có kinh phí thấp.

Ký sinh trùng, Joker trở lại rạp Việt lần 2 sau khi thắng lớn ở Oscar 2020

Nhà phát hành Việt quyết định đưa hai phim Ký sinh trùng và Joker quay trở lại rạp chiếu Việt Nam từ 17/2, dự kiến kết thúc chiếu vào 24/2. Trong đó “Ký sinh trùng” giúp Hàn Quốc làm nên lịch sử tại Oscar 2020 với bốn tượng vàng, trong đó có cú đúp Phim Quốc tế xuất sắc, Phim hay nhất cùng với giải Kịch bản gốc xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Còn “Joker” giúp Joaquin Phoenix giành tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, mang thêm về cho nhà sản xuất giải Âm nhạc xuất sắc. Joker là phần phim làm riêng về siêu ác nhân huyền thoại của vụ trụ DC, xoáy sâu vào bối cảnh xã hội Gotham tạo nên tên hề độc ác bậc nhất màn ảnh. (XEM CHI TIẾT)

Diệu Nhi phản ứng 'gắt' khi bị chỉ trích vì muốn ôm chồng Đông Nhi ngày 14/2

Cụ thể, trong ngày Lễ Tình nhân vừa qua, Đông Nhi chia sẻ ảnh Ông Cao Thắng đi đổ rác giúp mình trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc và hài hước viết: “Valentine, chồng người ta ôm hoa tặng vợ, còn chồng tôi ôm bịch rác đi vứt hộ vợ”. Trong phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi và chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi, Diệu Nhi bất ngờ viết: "Còn em nhìn thì muốn ôm chồng chị". Ngay sau đó, rất nhiều người lên tiếng chỉ trích Diệu Nhi “Kém duyên”, “đùa không đúng lúc, đúng chỗ”, “Vô duyên và hài hước, khoảng cách không xa lắm đâu chị ơi”,… Đặc biệt, trên Instagram, khi nữ diễn viên đăng tải một bức ảnh gợi cảm của mình và viết: “Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ bắt nó phức tạp”, thì một khán giả bình luận: “Những người hay nói đạo lý thường sống chẳng ra cái gì”. Lập tức, Diệu Nhi bức xúc nói: “Chị block em nhé. Cuộc sống em bất hạnh lắm khi nghĩ về điều em nói”. (XEM CHI TIẾT)

Việt Quang tâm sự chuyện từng muốn tự tử vì mất giọng, làm ăn thua lỗ

Theo đó, tập phát sóng mới nhất của Vang Bóng Một Thời có sự tham gia của ca sĩ Việt Quang cùng Thúy Uyên và Kỳ Phương của nhóm Techno. Được biết, Việt Quang từng là một trong những nghệ sĩ gắn liền với thời niên thiếu của thế hệ 8x, đầu 9x khi sở hữu nhiều bài hit được giới trẻ yêu thích như “Tình ơi”, “Ngắm trăng”, “Cà phê buồn”, “Tình phiêu lãng”,... Thậm chí, thời điểm khi Việt Hương, Thúy Nga, Thái Hòa đang chật vật tìm chỗ đứng thì Việt Quang đã là ngôi sao sáng trên các sân khấu ca nhạc. Tuy nhiên, vào cuối năm 2008, nam ca sĩ bất ngờ bị mất giọng hát và vắng bóng hoàn toàn trên các sân khấu ca nhạc. Mất giọng hát, lại không chữa trị kịp thời nên anh chuyển sang kinh doanh bất động sản và khá thành công. Thế nhưng biến cố một lần nữa ập đến với nam ca sĩ. (XEM CHI TIẾT)

