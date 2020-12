Showbiz 17/12: Thông tin về đám cưới NS Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi

Quảng cáo

Thông tin về đám cưới NS Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi

Theo nguồn tin thân cận, được biết đám cưới của NS Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi sẽ diễn ra vào 18h chiều ngày 2/1/2021. Địa điểm tổ chức hôn lễ là một khách sạn hạng sang, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội. Hôn lễ sẽ không hạn chế sự tác nghiệp của truyền thông. 2 MC dẫn dắt cho đám cưới NSND Công Lý là Đức Bảo và Thuỳ Linh. Bên cạnh đó, dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ Vbiz cũng sẽ có mặt tại đám cưới để chung vui với cặp đôi. (Theo Pháp luật và Bạn đọc)

Vì sao MC Phan Đăng dừng dẫn ‘Ai là triệu phú’ sau 3 năm gắn bó?

Mới đây, MC Phan Đăng chính thức đăng thông báo về việc anh dừng dẫn chương trình “Ai là triệu phú” sau 3 năm gắn bó. Trên trang cá nhân, anh viết: “ Sau 3 năm gắn bó, tôi sẽ dừng làm MC chương trình Ai Là Triệu Phú (VTV3) từ tháng 1/2021. Hiện chúng tôi đã làm xong những chương trình cuối cùng của năm 2020. Lý do: Ai Là Triệu Phú 2021 sẽ là một phiên bản mới, với hàng loạt thay đổi về phong cách, do đó cần một Host trẻ trung, sôi động, và tôi không thuộc phong cách này…” (XEM CHI TIẾT)

NSND Công Lý điển trai trong ảnh cưới với bạn gái kém 15 tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân của quản lý NSND Công Lý đã hé lộ bức ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của anh và bạn gái kém 15 tuổi. Được biết vừa qua "Cô Đẩu" cùng bạn gái đã tranh thủ đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho lễ kết hôn. Trong bức ảnh hậu trường mới được hé lộ, nhiều người cảm thấy bất ngờ vì dung mạo điển trai và lịch lãm của chú rể Công Lý trong bộ vest lịch lãm. Trong khi đó, cô dâu Ngọc Hà diện váy cưới lộng lẫy và xinh đẹp. (XEM CHI TIẾT)

Việt Anh, Ngọc Lan giành giải xuất sắc tại LH Truyền hình toàn quốc thứ 40

Không ngoài dự đoán, phim chính luận “Sinh tử” do hai đạo diễn NSND Khải Hưng và NSƯT Nguyễn Mai Hiền thực hiện giành giải Vàng Phim truyện dài tập. Giải Vàng ở hạng mục này còn được trao cho “Kẻ sát nhân cô độc” của Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS). Nam diễn viên Việt Anh lỡ hẹn ở các giải thưởng trước đó như VTV Awards nhận giải Nam diễn viên xuất sắc. Nữ diễn viên Ngọc Lan (Luật trời) nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc. Đây là phim đầu tiên Ngọc Lan hợp tác với VFC, vai phản diện không những không bị ghét mà còn được khán giả nhớ tới nhiều hơn. Sau phim này, Ngọc Lan tiếp tục hợp tác với VFC trong “Trói buộc yêu thương”. (XEM CHI TIẾT)

Cố nghệ sĩ Chí Tài nói về quãng thời gian cơ cực trong show cuối sắp lên sóng

Là những gương mặt đầu tiên “lộ diện” trong chương trình “Cơ hội đổi đời”, cố nghệ sĩ Chí Tài và các đồng nghiệp… đã có những trải lòng đầy ý nghĩa. Nhớ về quãng đường đã đi qua, cố nghệ sĩ Chí Tài khiến người xem xúc động khi kể về lúc nghèo khổ “không được ăn bữa cơm đàng hoàng như người ta”. Ca sĩ Ngô Kiến Huy lại cho rằng ai cũng sẽ phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống và anh cũng vậy. Còn nhớ quãng thời gian chàng “Bắp” phải chịu nhiều lời đàm tiếu của cư dân mạng về chuyện đời tư của anh và em gái của ca sĩ Thanh Thảo đã khiến nam ca sĩ rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, cũng nhờ có sự động viên, giúp đỡ của các đàn anh, đàn chị trong nghề đã giúp Ngô Kiến Huy vượt qua sóng gió. (XEM CHI TIẾT)

5 diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc năm 2020

Mới đây, Gallup korea – Bảng xếp hạng độ phổ biến của người dân Hàn Quốc vừa chính thức đưa ra danh sách top 5 những diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất trong năm 2020. Đứng đầu bảng xếp hạng là nữ diễn viên Kim Hee Ae sau khi nhận được 9,4% phiếu bình chọn của khán giả. Kim Hee Ae là cái tên quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc khi đã có tới 35 năm kinh nghiệm diễn xuất. Năm 2020, nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả thông qua bộ phim truyền hình đình đám “Thế giới hôn nhân”. Mặc dù được gắn mắc 19+, phim vẫn gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài ngoại tình nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng táo bạo của các nhân vật trên màn ảnh. Diễn xuất của nữ chính Kim Hee Ae cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. (XEM CHI TIẾT)

Màn biểu diễn thoát y của loạt sao truyền hình Anh

Tối thứ Ba (15/12, giờ địa phương), chương trình “The Real Full Monty On Ice” của kênh ITV (Anh) phát sóng tập đặc biệt nhân dịp Lễ Giáng sinh cận kề. Tập phát sóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả vì nâng cao nhận thức về bệnh ung thư. Tập phát sóng khiến người xem xúc động khi ngôi sao “Love Island” Chris Hughes chia sẻ chuyện anh trai bị chẩn đoán ung thư gần đây. Cựu thí sinh “The X Factor” Jake Quickenden cũng rơi nước mắt trước những bức ảnh cũ của cha và anh trai đã qua đời vì ung thư do chương trình thu thập. Anh sau đó đã hát ca khúc “Have Yourself a Merry Little Christmas” để tưởng nhớ người thân đã khuất. Sao truyền hình Anh Shaughna Phillips cũng bị căn bệnh quái ác tước đoạt người cha yêu dấu. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp