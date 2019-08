Showbiz 18/8: Goo Hye Sun gây 'sốc' vì tuyên bố ly hôn chồng trẻ sau 3 năm cưới

Quảng cáo

Sau cặp Song - Song, Goo Hye Sun tuyên bố ly hôn chồng trẻ

Sáng 18/8, nữ diễn viên Goo Hye Sun tiết lộ loạt tin nhắn thông báo cô và ông xã Ahn Jae Hyun chuẩn bị ly hôn. Sau đó phía Công ty HB Entertainment - đại diện của cặp đôi đã chính thức xác nhận thông tin này. Trước đó, trên trang cá nhân, Goo Hye Sun đăng tải bức ảnh có dòng chữ viết tay có nội dung "Anh yêu em, Goo Hye Sun. Anh yêu em", được cho là của Ahn Jae Hyun viết trước đó. Tuy nhiên, trong phần chú thích ảnh, nữ diễn viên thông báo tin buồn rằng ông xã Ahn Jae Hyun muốn ly hôn với cô. Nam diễn viên sẽ công bố tin ly hôn đến người hâm mộ vào tuần tới. Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết hôn vào tháng 5/2016 sau khi bén duyên qua bộ phim của đài KBS "Blood".

Em út tỷ phú nhà Kim Kardashian gây tranh cãi khi tung mỹ phẩm in hình đô la Mỹ

Nhân dịp sinh nhật tuổi 22, Kylie Jenner tung ra bộ sưu tập mỹ phẩm với bao bì in hình đô la, từ hộp đựng cả bộ sưu tập đến từng loại mỹ phẩm, Kylie Cosmetic còn thiết kế một hộp mỹ phẩm mang kiểu dáng cuộn tiền. Ngoài ra, trên những hộp mỹ phẩm còn in các dòng chữ nhỏ như “Work For It” (làm việc vì nó), “"On A Budget" (trên ngân sách), "Money Ain't Everything” (tiền không phải là tất cả) và “You’re $o Money Baby”. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ ý tưởng này (XEM CHI TIẾT).

Lâu lâu mới "lên sóng", con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến dân mạng được phen ngỡ ngàng vì lớn nhanh như thổi

Mới đây, Hoa hậu của các Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa đăng tải lên trang cá nhân những bức hình hiếm hoi về con gái nhỏ Sophie 18 tháng tuổi. Bức ảnh chụp tại Hà Nội khi 2 mẹ con theo ba Trung Tín đi làm. Viết về những bức ảnh của con gái, Thu Thảo hài hước chia sẻ: "Em đi xem nhà ba bán, định mua vài căn các bác ơi!". Trong ảnh, Sophie mặc một bộ váy màu trắng, cài nơ hồng vô cùng dễ thương. Cô bé còn được mẹ Thảo cho đi một đôi dép màu trắng "ton sur ton" xinh xắn. Không những thế, vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu của Sophie cũng khiến mọi người thích thú.

Sau một năm vướng scandal gạ tình, cuộc sống của Phạm Anh Khoa giờ ra sao?

Ít xuất hiện trước truyền thông cũng như trong các show biểu diễn, Phạm Anh Khoa có cuộc sống trầm lắng sau hơn 1 năm vướng vào scandal gạ tình gây xôn xao làng giải trí. Ít xuất hiện trước truyền thông cũng như trong các show biểu diễn, Phạm Anh Khoa có cuộc sống trầm lắng sau hơn 1 năm vướng vào scandal gạ tình gây xôn xao làng giải trí (XEM CHI TIẾT).

Vì sao meme 'người đàn ông thất vọng' gây 'sốt' toàn cầu?

Theo dõi mạng xã hội có thể thấy gần đây, nhiều diễn đàn trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng xuất hiện nhiều hình ảnh chế meme có tên "Disappointed Mohammad Akhtar" (tạm dịch: Mohammad Akhtar thất vọng) hay "Người đàn ông thất vọng". Nguyên nhân là bởi vẻ mặt chán chường của một người đàn ông cùng hành động hai tay chống nạnh khi diện chiếc áo sơ mi kẻ caro kết hợp áo phao khoác ngoài khi đi xem cricket vô tình lọt vào ống kính máy quay và nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh được dân mạng nhiệt tình hưởng ứng (XEM CHI TIẾT).

Diễn viên Trương Minh Cường lên tiếng trước tin đồn ly hôn vợ đại gia

Mới đây, bất ngờ có thông tin tài khoản Facebook Trương Minh Cường xác nhận đã ly hôn với vợ đại gia. Tuy nhiên, nam diễn viên từ chối chia sẻ chi tiết vì không muốn gây ồn ào bởi đời tư. Đến sáng 18/8, Trương Minh Cường phủ nhận chuyện vợ chồng anh "đường ai nấy đi" và cho biết hôm qua Facebook của anh bị hack. Đồng thời chia sẻ với VietNamNet từ Mỹ,Trương Minh Cường cho biết gia đình anh vẫn đang hạnh phúc, không hề có chuyện ly hôn. "Tôi và bà xã vẫn đang sống bình thường, không có việc ly hôn, đó là sự thật 100%. Cả hai vợ chồng vẫn đang sống hạnh phúc và giấy tờ đăng ký kết hôn vẫn còn nguyên vẹn", nam diễn viên khẳng định. Rao bán từ nhà đến xe sau ly hôn, Việt Anh bị người thân hỏi khó: 'Còn gì để bán nữa?' Sau hơn một tháng bán nhà, Việt Anh mới đây lại tiếp tục rao bán xe. Ngay khi vừa đăng tải, chiếc xe được Việt Anh ví "đẹp trai như chủ" đã nhanh chóng tìm được chủ mới. Tuy nhiên, nam diễn viên lại bị người thân và bạn bè chất vấn. Nhiều người hỏi thăm về lý do bán xe, liệu có phải để lên đời xế hộp sang xịn hơn hay không. Bên cạnh đó, số khác lại thắc mắc tại sao Việt Anh lại rao bán từ nhà đến xe chỉ trong thời gian ngắn sau ly hôn. Một người chị hỏi: "Còn gì bán nữa nhỉ Việt Anh... Em ơi? Sao bán hết thế, tậu xe sang hơn hả em?". Đáp lại, nam diễn viên Người phán xử cười cho biết: "Em đang đầu tư chị ơi".

Lộc Liên

Tổng hợp