Showbiz 27/7:Trấn Thành khóc với hoàn cảnh ba chị em mồ côi phải ăn cơm với muối

Trấn Thành khóc nghẹn trước cô bé mồ côi, một mình vật lộn nuôi 2 em nhỏ

Tập 2 “Hát mãi ước mơ” đang nhận được sự quan tâm lớn với hoàn cảnh của ba chị em người dân tộc Co (Quảng Ngãi) mồ côi cha mẹ. Trong đó chị gái lớn là em Hồ Thị My, đang là học sinh lớp 10. Ba mẹ em ngày trước đều làm nông, mẹ mới sinh em út được 2 tháng phải làm nặng, tăng huyết áp nên qua đời còn ba em đột quỵ mất lúc đang làm ruộng. Ba mẹ mất từ sớm, My mới 17 tuổi đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc 2 em nhỏ, một em gái 12 tuổi và một em gái 7 tuổi. Đời sống khó khăn, thiếu trước hụt sau, 3 chị em thường xuyên ăn cơm với muối thậm chí nhịn đói cho qua ngày. Xúc động trước hoàn cảnh của nữ sinh 17 tuổi Hồ Thị My, cha mẹ mất sớm phải một mình nuôi 2 em nhỏ, bộ ba giám khảo Trấn Thành - Võ Hạ Trâm - Phạm Quỳnh Anh đã rút tiền túi tặng 'nóng' cho 3 chị em.

Bị 'ném đá' dữ dội, công ty quản lý Diễm My 9X công khai xin lỗi Trương Thế Vinh

Giữa lùm xùm Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang tranh cãi về việc sử dụng hình ảnh trái phép, Diễm My 9X là cái tên tiếp theo trong loạt sao Việt bị cư dân mạng "ném đá" vì cho rằng cô đang "đá xéo" Trương Thế Vinh, sau đó nữ diễn viên đã lên tiếng xin lỗi nam ca sĩ. Mới đây công ty quản lý của cô cũng phải công khai xin lỗi Trương Thế Vinh, "Với tư cách là công ty quản lý của diễn viên Diễm My 9X, chúng tôi rất tiếc về việc đã xảy ra liên quan đến câu chuyện của diễn viên Trương Thế Vinh và những người hâm mộ Vinh (XEM CHI TIẾT).

MC Lại Văn Sâm: 'Chung kết' V.League đem đến suy nghĩ tích cực

Sau trận "chung kết" V.League 2019 giữa CLB TP.HCM và đương kim vô địch Hà Nội chiều 26/7, MC Lại Văn Sâm đã chia sẻ trên FB cá nhân niềm hào hứng thích thú trận đấu đến mức "và con tim đã vui trở lại". Theo MC Lại Văn Sâm, có lẽ cũng phải vài chục năm rồi ông mới xem một trận bóng đá ở giải vô địch quốc gia VN hay và nhiều cảm xúc đến thế. Dưới bài viết của ông, rất nhiều bình luận để lại thể hiện sự đồng cảm với nam MC (XEM CHI TIẾT).

H'Hen Niê làm phù dâu trong đám cưới Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

H'Hen Niê xuất hiện xinh đẹp dự lễ cưới đồng thời làm phù dâu cho Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018 Ning Sophia. Trong sắc xanh quyến rũ, H’Hen Niê cùng Tamaryn Green (Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi), Meisu (Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc) và Sonia Fergina (Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia) làm phù dâu cho đám cưới của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018 - Top 10 Miss Universe 2018 - Ning Sophida vào sáng hôm nay 27/7. Trong lần xuất hiện này, H’Hnie không còn giữ bộ tóc ngắn cá tính, đã biến hóa bộ tóc dài mượt để phù hợp với trang phục phù dâu. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nổi bật trong bộ váy xẻ cao thanh lịch, quyến rũ. H’Hnie cũng tiết lộ về kế hoạch nuôi tóc dài và mong muốn được khán giả ủng hộ.

Lệ Quyên, Hương Giang Idol tranh cãi trên sóng truyền hình về 'người thứ ba'

Tối 26/7, Hoa hậu sắc đẹp Châu Á Tường Linh bất ngờ tham gia chương trình “Người ấy là ai” mùa 2. Tại đây, câu chuyện người thứ ba đầy xót xa của Tường Linh đã dấy lên cuộc tranh luận đối với các nghệ sĩ trong vai trò cố vấn của chương trình. Trong khi Hương Giang cho rằng, Tường Linh không phải không có lỗi, mà cô có lỗi khi qúa ngây thơ và yêu hết lòng nên mới không thể phát hiện ra người đàn ông của mình đã có gia đình. Tuy nhiên khi Hương Giang vừa dứt lời thì Lệ Quyên phản đối và nói rằng khi gặp phải trường hợp này thì quan trọng là có đủ bản lĩnh dứt hay không (XEM CHI TIẾT).

Bảo Thanh nhắn "bố" Trung Anh": Bố xứng đáng thành NSND

Thông tin NSƯT Trung Anh nằm trong danh sách xét tặng NSND nhận được nhiều sự quan tâm, bởi những đóng góp hết mình trong nghệ thuật của nam nghệ sĩ được công chúng đón nhận và yêu mến. Mới đây, diễn viên Bảo Thanh - người thủ vai con gái của nghệ sĩ Trung Anh trong bộ phim truyền hình đang gây sốt Về nhà đi con đã gửi lời chúc mừng tới "bố" của mình. "Một nghệ sĩ sân khấu kịch, một ông bố quốc dân trong một bộ phim về gia đình, một người đóng vai bố của Thư mà giống ơi là giống bố của Thanh ở ngoài đời. Một bạn diễn luôn thương yêu con và dành cho con nhiều bài học quý báu. Một "ông bố" hiền lành, điềm đạm từ trong phim ra tới đời thực. Bố thực sự vô cùng xứng đáng đạt được danh hiệu NSND với những cống hiến mà bố đã dành cho nghệ thuật", Bảo Thanh tâm sự.

Ai thay thế danh hài Hoài Linh ngồi 'ghế nóng' Ơn giời cậu đây rồi 2019?

Mùa mới của Ơi giời cậu đây rồi phiên bản 2019 sẽ có những thay đổi đang kể. Trong đó NSƯT Hoài Linh sẽ không tham gia tiếp chương trình và người đẹp Lâm Vỹ Dạ sẽ lên chức trưởng phòng để cùng với Mạc Văn Khoa thử sức trong vị trí mới. Người thay thế vị trí nhấn chuông của Ơn giời cậu đây rồi mùa thứ 6 được tin tưởng giao cho NSƯT Xuân Bắc. Suốt những mùa qua, vị trí này do Hoài Linh đảm nhiệm đã thực sự tạo điểm nhấn bởi tài năng của Hoài Linh trong việc ứng xử tình huống cũng như sức hút của danh hài hoải ngoại đã tạo ra lượng fan khá lớn (XEM CHI TIẾT).

Lộc Liên

Tổng hợp