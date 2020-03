Showbiz 28/3: 'Sức khỏe Mai Phương rất yếu, bị kháng thuốc'

Quảng cáo

'Sức khỏe Mai Phương rất yếu, bị kháng thuốc'

Mới đây, chia sẻ với Zing.vn về sức khỏe hiện tại của Mai Phương, MC Ngọc Châu buồn bã nói: "Từ đầu tháng 2, tôi về nước tham gia Tình Bolero thì vào viện thăm Mai Phương thường xuyên. Sức khỏe của Phương yếu lắm, bị kháng thuốc. Mỗi ngày, bác sĩ chích morphin cho Phương. Với một liều morphin, người ta chịu được trong 4 tiếng nhưng Mai Phương chỉ chịu được trong 1 tiếng".

Nam MC cho biết thêm vì sức khỏe yếu ớt, cơ thể đau đớn, Mai Phương đi lại khó khăn. "Cô ấy thường ôm người vì đau đớn, nói thều thào. Mai Phương cũng hầu như không ăn, chỉ truyền đạm. Tôi và bạn bè nhìn Phương yếu đều rất xót xa. Chỉ mong có phép màu đến với cô ấy", Ngọc Châu nói.

Cũng theo MC, số tiền chích thuốc cho Mai Phương hiện rất tốn kém. Anh tiết lộ: "Mỗi tháng, Phương phải chi trả hơn 160 triệu đồng tiền thuốc. Vì vậy, tôi muốn giúp một chút cho em ấy. Nhưng tiền bây giờ chỉ như muối bỏ bể".

Ngọc Châu cho biết mặc dù đau đớn khắp người, Mai Phương vẫn kiên trì và nghị lực. Cô hầu như không than thở với người thân, bạn bè. Cha Mai Phương đã nghỉ việc nhiều tháng qua để vào viện chăm sóc con gái. (Theo Zing)

Sau ồn ào bán khách sạn triệu USD, Ngọc Khuê chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại vơi Tiền Phong, Ngọc Khuê cho biết: “Tôi đang sống gần nhà bố mẹ, chị gái và… nhà chồng cũ, bố của Tony, cứ như một tam giác ấy (cười). Nhà tôi gần nhà chị tôi. Từ nhà tôi đi sang nhà bố mẹ tôi là một đỉnh tam giác. Từ nhà bố mẹ tôi đi ra nhà bố của Tony là một đỉnh tam giác. Từ nhà bố Tony về nhà tôi là đỉnh tam giác nữa... Chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn nói chuyện, vẫn trả tiền ăn sáng cho nhau, nếu tình cờ gặp. Mọi sự diễn ra bình thường, Chúng tôi chia tay trong văn minh. Có hằn thù, ghét bỏ gì nhau đâu, chỉ thấy mỗi người cần có cuộc sống riêng, thì tôn trọng” (XEM CHI TIẾT)

Bằng Kiều làm mộc, làm nông tại nhà ở Mỹ vì COVID-19

Mới đây, Bằng Kiều đăng tải một video chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình giữa đại dịch COVID-19 tại Mỹ trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của nhiều người. Giọng ca “Trái tim bên lề” cho biết: “Tôi ở nhà từ 17/2 và làm việc đồng áng, nông dân. Hai mẹ con cứ ở nhà, mẹ tôi nấu ăn với luyện Facebook còn tôi làm việc ở vườn là chính…Chỉ khi thiếu đồ làm việc thì tôi phải đi mua chứ không ra đường. Đi ra các bạn ở Mỹ cũng nhìn mình khi mình đeo khẩu trang, nhưng mình cũng kệ chứ làm sao giờ”. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi Bằng Kiều tự tay thiết kế các chậu cây để đặt bonsai trong vườn hay khoan đục, lắp ráp rồi sơn màu đồ vật như một người thợ mộc chính hiệu. (XEM CHI TIẾT)

MC Thanh Bạch: 'Tôi có một bề ngoài ổn, tâm hồn không đến nỗi tàn tật'

Có thể nói, năm 2019 vừa qua là một năm “sóng gió” với MC Thanh Bạch khi vợ cũ của anh là nghệ sĩ Xuân Hương đã viết 10 chương tố cáo chồng cũ sau nhiều năm ly hôn. Thời điểm đó, MC Thanh Bạch chọn im lặng thay vì lên tiếng thanh minh cho bản thân. Hiện tại, tham gia chương trình “Chuyện của sao”, nam MC có những phút trải lòng về những ồn ào đời tư trong thời gian qua. “Tôi sớm ý thức được việc chuyển hóa cơn giận từ năm 30 tuổi. Đến giờ qua tuổi 60, tôi vẫn có một bề ngoài ổn, tâm hồn không đến nỗi tàn tật, không oán ghét, oán hận gì. Nếm đủ thất bại và thành công để hiểu giá trị của sự yên bình, giờ đây tôi là phiên bản mới của chính mình”. "Tôi vẫn có một bề ngoài ổn, tâm hồn không đến nỗi tàn tật”- MC Thanh Bạch nhấn mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái chụp ảnh khỏa thân giữa phố Wall bất chấp lệnh cấm mùa dịch COVID-19

New York Post đưa tin, một cô gái bị bắt gặp khỏa thân cưỡi trên tượng bò bằng đồng Charging Bull – biểu tượng của khu tài chính phố Wall, New York, Mỹ, để chụp ảnh hôm 26/3. Theo đó, cô gái tóc vàng không mảnh vải che thân, đội mũ kiểu cowboy và boot cao cổ, ngồi tạo dáng ở cổ con bò bằng đồng, hướng ánh nhìn về phía một cô gái khác đang cầm điện thoại di động chụp ảnh. Do đường phố vắng tanh, không ai có mặt tại đó để ngăn cản cô gái. Sau khi phát hiện phóng viên chụp ảnh, hai cô gái nhanh chóng rời khỏi. Thời điểm bức ảnh được đăng tải, dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động vừa phản cảm, vừa nguy hiểm, vô trách nhiệm với xã hội của hai cô gái, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 ở Mỹ diễn biến phức tạp. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên kiêm MC truyền hình Trung Quốc bị vợ tát 500 cái, nhập viện 8 lần

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đăng tải hình ảnh khuôn mặt sưng húp và bầm tím nặng ở phần mắt phải của diễn viên kiêm MC truyền hình Vương Tự Kiện và cho rằng đây là bằng chứng về việc anh bị vợ đánh đập tàn nhẫn trong thời gian chung sống. Theo đó, Vương Tự Kiện từng bị vợ tát hơn 500 cái và “Đáng giận là người vợ còn 6 lần dí đầu thuốc lá vào mông và sau đó đánh anh ấy đến mức phải nhập viện 8 lần. Tự Kiện trước đó đã nhiều lần bóng gió chia sẻ trên những bài đăng weibo nhưng cô ta đã dùng áp lực buộc anh xóa đi”, bạn của nam diễn viên chia sẻ với tờ 163. (XEM CHI TIẾT)

Trung Quốc đóng cửa toàn bộ rạp chiếu phim lần 2

Ngày 27/3, tờ SCMP đưa tin, Cục Điện ảnh Trung Quốc bất ngờ yêu cầu tất cả các rạp chiếu phim của nước này đóng cửa trở lại sau khi hơn 600 cụm rạp được chính quyền cho phép tái hoạt động. Theo truyền thông xứ Trung, thông báo trên được đưa ra mà không kèm theo lời giải thích nào của nhà chức trách. Có thể thấy quyết định trên giống như “dội gáo nước lạnh” vào ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ bởi trước đó vào hôm 26/3, đã có 205 rạp chiếu phim của Thượng Hải được cấp phép mở cửa trở lại kể từ ngày 28/3; hồi đầu tuần này, 507 cụm rạp (chủ yếu nằm ở 5 tỉnh gồm Tân Cương, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Quảng Đông và Thương Đông) cũng được nhà chức trách “bật đèn xanh” sau thời gian “đóng băng” vì đại dịch COVID -19. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp