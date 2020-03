Showbiz 30/3: Quách Tuấn Du chia sẻ về quan hệ của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy

Quảng cáo

Quách Tuấn Du chia sẻ về quan hệ của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy

Ngày 30/3, lễ tang diễn viên Mai Phương diễn ra tại nhà tang lễ của một bệnh viện ở quận 5 (TP.HCM). Cha mẹ và những người thân túc trực bên linh cữu của cố nghệ sĩ. Đến viếng cố nghệ sĩ Mai Phương vào khoảng 15h cùng ngày, ca sĩ Quách Tuấn Du bần thần, buồn bã khi đứng trước di ảnh của đàn em. Anh ngồi nói chuyện, chia sẻ và động viên với cha mẹ của nữ diễn viên.

Chia sẻ với Zing.vn, nam ca sĩ cho biết anh và Mai Phương quen nhau cách đây hơn 10 năm. Khi ấy, hai người từng biểu diễn chung trên sân khấu khi đi diễn ở tỉnh, hội chợ. Sau này, Quách Tuấn Du và Mai Phương có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn khi nữ ca sĩ quen biết, gặp gỡ Phùng Ngọc Huy. "Tôi và Phùng Ngọc Huy thân nhau như anh em. Tôi chứng kiến quãng thời gian Phương và Huy yêu nhau, có con rồi chia tay. Sau này, Huy sang Mỹ định cư. Mỗi dịp sang Mỹ, tôi đều gặp Huy. Hai anh em cũng thường xuyên nói chuyện, tâm sự qua mạng xã hội", Quách Tuấn Du kể tiếp.

Nam ca sĩ chia sẻ anh có liên lạc với Phùng Ngọc Huy sau khi biết tin Mai Phương ra đi. Phùng Ngọc Huy vô cùng buồn bã và đau khổ khi không thể về Việt Nam gặp mặt nữ diễn viên lần cuối. "Kết thúc cuộc gọi, Huy chia sẻ với tôi: 'Em không thể nói được gì nữa lúc này anh ạ'. Mấy ngày nay, Huy bị nhiều người chửi bới, công kích trên mạng xã hội. Tôi không muốn ra mặt bênh vực cho em mình. Nhưng mọi người nên hiểu, ai cũng có những nỗi niềm riêng, không thể nói ra được. Huy cũng nhiều nỗi khổ, không ai biết. Nhiều lần em ấy nuốt nước mắt vào trong", nam ca sĩ cho biết.

Quách Tuấn Du cũng cho biết thêm khi còn sống, Mai Phương thường xuyên liên lạc với Phùng Ngọc Huy. Hai người coi nhau như bạn bè tri kỷ dù đã chia tay từ lâu. "Tôi nhiều lần thấy Phương và con gái Lavie Facetime cho Huy rất vui vẻ. Khi Phương mất đi, ai cũng đau đớn, nhất là Huy. Vì họ cũng từng một thời gắn bó. Mong em ở dưới suối vàng, phù hộ cho Huy và bé Lavie", nam ca sĩ xúc động. (THEO ZING)

MC Quyền Linh và đạo diễn Lê Hoàng tranh cãi việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Theo đó, trong khi đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ sự ủng hộ chuyện cho cha mẹ vào viện dưỡng lão. "Nếu viện dưỡng lão có chất lượng cao thì chúng ta không chăm sóc tốt bằng họ đâu. Ở viện dưỡng lão, bác sĩ trực suốt ngày đêm. Chế độ dinh dưỡng của họ hợp với tuổi già. Ở đó, các cụ còn được tập luyện và có bạn bè cùng trang lứa. Điều này sẽ khiến họ rất vui. Thì MC Quyền Linh phản bác quan điểm của đàn anh và cho rằng: "Tôi không chấp nhận việc anh cho cha mẹ vào viện dưỡng lão. Người già sống rất tình cảm, nhớ con, nhớ cháu. Chơi với con, cháu một chút người ta cũng vui. Họ ngồi đấy nhìn mặt con mình quạu thôi cũng hạnh phúc. Còn mình sống đầy đủ, hưởng thụ một mình mà thiếu đi tình cảm con cháu thì không ra cái gì cả…”(XEM CHI TIẾT)

Võ Hoàng Yến: 'Ở khu cách ly đang vui, về nhà chắc sẽ bị tự kỷ'

Tính đến nay đã là ngày thứ 12 Võ Hoàng Yến có mặt tại khu cách ly ở Bình Dương. Chỉ còn 2 ngày nữa là siêu mẫu sẽ kết thúc thời gian cách ly theo quy định và được trở về nhà. Những tưởng siêu mẫu hàng đầu Việt Nam sẽ rất vui khi được trở về với gia đình thì mới đây, trong đoạn trả lời bình luận các fans trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến đã thật thà tâm sự "Đang vui, về nhà chắc tự kỷ" khiến các fans bất ngờ. Từ những ngày đầu vào khu cách ly vô cùng hoang mang, ôm gối khóc cả đêm thì đến ngày hôm nay Võ Hoàng Yến đã hoàn toàn quen với nếp sống của khu cách ly và tìm được nhiều niềm vui cho mình. (XEM CHI TIẾT)

Sao Việt hào hứng theo trend ‘ở nhà': 'Tôi là Tự Long, ở nhà cho nước nó trong'

Những ngày qua, cả nước cùng chung tay chống dịch COVID-19, trong đó, nhiều trào lưu, chiến dịch đã được ra đời nhằm cổ vũ tinh thần và lan toả năng lược tích cực đến cộng đồng. Lúc 0h ngày 28/3, cũng là thời điểm cả nước bắt đầu giai đoạn “14 ngày vàng chống dịch” khi tình hình dịch COVID-19 ngày càng có xu hướng lan rộng. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã chia sẻ câu slogan "Tôi là..." để nêu cao tinh thần ở nhà mùa dịch, góp phần cho việc chống dịch của Việt Nam hiệu quả. Cụ thể, sau vế "Tôi là..." người chơi sẽ tiếp tục điền lí do ở nhà sao cho vần với cái tên. Dạo quanh mạng xã hội, không khó để bắt gặp những tấm ảnh kèm câu nói “Tôi là Lâm, tôi ở nhà cho yên tâm”, “Tôi là Quỳnh, tôi ở nhà cho yên bình”, “Tôi là Thư, Thư ở nhà thì không phải bé hư”… Không đứng ngoài trào lưu đang “hot” này, nhiều sao Việt cũng rủ nhau “đua trend” khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. (XEM CHI TIẾT)

Bố của con gái Mai Phương: 'Ông trời thử thách, không cho suôn sẻ về nước'

Sau khi Mai Phương qua đời vào tối ngày 28/3 tại nhà riêng vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, bên cạnh những thông tin liên quan đến cố diễn viên bạc mệnh, thì nhiều người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến động thái của Phùng Ngọc Huy – bạn trai cũ và cũng là bố của con gái Mai Phương trong thời điểm này. Chia sẻ về tình hình hiện tại của Phùng Ngọc Huy, Ốc Thanh Vân cho biết nam ca sĩ vẫn thường xuyên nhắn tin với mình và đang rất khổ sở vì khoảng cách địa lý quá xa, "Ông trời thử thách em, không cho em suôn sẻ về nước", Phùng Ngọc Huy nghẹn ngào tâm sự với Ốc Thanh Vân. (XEM CHI TIẾT)

Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19

COVID-19 đang là nỗi khiếp sợ của toàn cầu. Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 8h sáng 30/3 theo giờ Việt Nam, tổng số ca tử vong trên toàn cầu do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên đến 33.956 người. Tổng cộng có 721.412 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới, trong đó có những nghệ sĩ lớn, tên tuổi gạo cội của làng giải trí thế giới. Mới đây, con gái của Alan Merrill thông báo trên mạng xã hội, nam danh ca đã qua đời vì COVID-19 vào ngày 29/3 (giờ địa phương), hưởng thọ 69 tuổi. Alan Merrill là huyền thoại nhạc rock thế giới. Ông chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Anh và Nhật. Ông cũng là người thành lập ra ban nhạc Arrows. Những ca khúc gắn với tên tuổi của nhóm nhạc gồm có "Touch Too Much", " "My Last Night With You" và "I Love Rock 'N' Roll". Nghệ sĩ hài gạo cội Nhật Bản Ken Shimura đã qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vào tối 29/3, hưởng thọ 70 tuổi. Ông nhận kết quả dương tính với chủng virus corona mới vào ngày 23/3. (XEM CHI TIẾT)

Vụ phòng chat tình dục: Nghi tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc ‘giật dây’ nghi phạm Cho

Càng đi sâu vào điều tra bê bối tình dục “Phòng chat thứ N”, nhiều tình tiết, thông tin gây sốc càng được tiết lộ. Mới đây là nghi vấn về một thế lực khủng khiếp “giật dây” nghi phạm chính Cho Joo Bin. Theo bài báo điều tra mới đây của tờ Chosun Ilbo, ông Son là CEO kiêm cựu phát thanh viên của đài JTBC, từng bị Cho dọa giết, tống tiền. Tuy nhiên, ông không trình báo chuyện này với cảnh sát vì ông nghi ngờ tập đoàn đa quốc gia hàng đầu Hàn Quốc tên “S” đứng sau kế hoạch hành động của nghi phạm. Cụ thể, Cho bị phát hiện cố gắng tống tiền ông Son Suk Hee bằng cách giả làm nhân viên điều tra tư. Y liên tục nhắn tin đe dọa ông Son với nội dung sẽ làm hại gia đình ông sau khi nhận được một khoản tiền lớn từ nhà báo tự do Kim. (XEM CHI TIẾT)

Thời 'Cô Vy' chỉ đọc thơ Nguyễn Bảo Sinh là tâm tính dịu lại

Chia sẻ với Tiền Phong về việc tuyên truyền cổ vũ cho phong trào chống dịch.Nguyễn Bảo Sinh nói: “Không cách li bệnh hộ mình/Không nên hôn hộ người tình giúp nhau”, anh nhờ người khác thay mình đi cách li là không được, ý tôi là thế. Tôi còn có bài “Cách li”: “Người ta mê mải tìm tên/Tôi đi tìm chỗ lặng yên vô hình/Người ta say rượu say tình/Tôi say một cõi không mình không ta”. Hay mấy câu này cũng bám thời sự: “Tụ họp lễ đông tại phủ Tây Hồ là tự hại/Quỷ hại ta phất cành dương/Nhân hại diệu kế có đường thoát ngay/Tự hại trời cũng bó tay/Chờ rằm tháng bảy là ngày tạm tha” (Cười) Thơ bây giờ có tính chất báo tường, thế thôi. Còn làm câu thơ hay, có ý nghĩa không phải lúc nào cũng làm được. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp