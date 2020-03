Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19

Mới đây, con gái của Alan Merrill thông báo trên mạng xã hội, nam danh ca đã qua đời vì COVID-19 vào ngày 29/3 (giờ địa phương), hưởng thọ 69 tuổi. Alan Merrill là huyền thoại nhạc rock thế giới. Ông chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Anh và Nhật. Ông cũng là người thành lập ra ban nhạc Arrows. Những ca khúc gắn với tên tuổi của nhóm nhạc gồm có "Touch Too Much", " "My Last Night With You" và "I Love Rock 'N' Roll".