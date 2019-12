Showbiz 3/12: Sự thật sau hành động BTV Quốc Khánh gọi điện thoại cho Văn Lâm

Quảng cáo

Sự thật phía sau hành động BTV Quốc Khánh gọi điện thoại cho Văn Lâm



Sau trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia, sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng trở thành vấn đề gây tranh luận. Trong phần bình luận sau trận đấu, BTV Quốc Khánh gây tranh cãi khi giả vờ gọi điện thoại cho Đặng Văn Lâm, đề nghị bay sang Philippines ngay.

Hành động này khiến BTV Quốc Khánh vấp phải không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng một MC, BTV của đài truyền hình không nên cư xử kém duyên ở một chương trình được phát sóng quốc gia.

Theo lời chia sẻ của một MC giấu tên, hành động của Quốc Khánh thực tế là "một pha cứu nguy giúp đồng đội" khi anh xử lý tình huống bất ngờ xảy ra trên sóng truyền hình.

“BTV Quốc Khánh vừa có một pha xử lý xuất sắc trên sóng. Đang ở phần bình luận sau trận đấu, khách mời Như Thuần bất ngờ có điện thoại. Đây cũng là lý do mình luôn nhắc học sinh xem và nghe thật kỹ cách anh Quốc Khánh dẫn, biên tập “Ấn tượng thể thao 7 ngày”. Đầy thông minh, hấp dẫn và luôn bất ngờ”, người này cho biết.

Hiện, BTV Quốc Khánh vẫn chưa lên tiếng về hành động bộc phát của mình trên sóng truyền hình.

Phản ứng của Hà Anh Tuấn trước tin đồn hẹn hò Phương Linh

Tin đồn Hà Anh Tuấn và Phương Linh đang bí mật hẹn hò xuất phát từ những hình ảnh mà nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, Phương Linh chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai giấu mặt. Động thái này đã làm khán giả vô cùng tò mò vì từ trước đến nay, cô chưa một lần tiết lộ chuyện hẹn hò hay dự định kết hôn ở tuổi 35.

Dù chỉ để lộ nụ hôn ngọt ngào và bàn tay của bạn trai nhưng nhiều người đồn đoán đây có thể là nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Dẫn chứng là người đàn ông trong bức ảnh với Phương Linh mang chiếc đồng hồ màu xanh giống với chiếc đồng hồ Hà Anh Tuấn từng mang cách đây không lâu.

Trước sự bàn tán của dư luận, Hà Anh Tuấn đã chính thức lên tiếng. Theo đó, nam ca sĩ viết: "I am single. Please do not disturb anyone's happy love" (Tạm dịch: Tôi đang độc thân. Làm ơn xin đừng quấy rầy hạnh phúc của bất kì ai).

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói về chương trình thay thế Táo quân

Trong chương trình VTV kết nối mới đây, đạo diễn Đỗ Thanh Hải khẳng định không có Gặp nhau cuối năm-Táo quân, tuy nhiên 23 tháng chạp năm nay khán giả vẫn được xem Táo vi hành. Đây là chương trình ghi hình tại Praha, CH. Czech hồi tháng 9 vừa rồi. Tuy nhiên không đề cập các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội theo thông lệ format các màn báo cáo của các táo như mọi năm, Táo vi hành xoáy sâu vào đời sống và tâm tư của những người Việt xa xứ.

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam nói, đây là chương trình ê kíp thực hiện cùng với sự phối hợp của cộng đồng người Việt ở châu Âu, cụ thể là tại Praha, CH. Czech.

Thêm một ngôi sao trẻ của Hàn Quốc qua đời

Làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục bàng hoàng trước tin nam diễn viên trẻ Cha In Ha qua đời. Thông tin trên được cảnh sát nước này xác nhận nhưng nguyên nhân qua đời và mọi thông tin liên quan đang được các lực lượng chức năng điều tra.

Cha In Ha

Trong khi đó, công ty quản lý Fantagio của nam diễn viên cho biết: “Chúng tôi đã được thông báo và hiện đang kiểm tra vấn đề”.

Cha In Ha sinh năm 1992, được biết đến với vai trò là thành viên nhóm nhạc Surprise U (ra mắt năm 2017). Bên cạnh con đường âm nhạc anh còn góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám nhờ ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hoa hậu Moscow cầu cứu cảnh sát vì tính mạng con trai bị đe doạ

Daily Mail đưa tin, Hoa hậu Moscow 2015 Oksana Voevodina gần đây đã báo cảnh sát sau khi nhận được tin nhắn thông qua một người bạn rằng, con trai cô – bé Leon (6 tháng tuổi) đang gặp “nguy hiểm đến tính mạng”.

Voevodina cho biết, một phụ nữ vô danh đã liên lạc với cha cô để hẹn gặp cô tại nhà hàng ở Moscow (Nga). Vì bận việc, người đẹp 26 tuổi đã nhờ một người bạn đi thay. Người bạn đã ghi âm cuộc trò chuyện dài 40 phút rồi đưa về cho Voevodina nghe.

Theo đoạn ghi âm, người phụ nữ vô danh nhấn mạnh, Voevodina "không đúng" khi chia sẻ chuyện cá nhân với giới truyền thông. Người phụ nữ cảnh báo, vụ bê bối hôn nhân khiến người đẹp 9x có nhiều kẻ thù bí mật, đồng thời yêu cẩu cô phải rút đơn kiện, cũng như giảm số tiền đòi Muhammad V trợ cấp nuôi con.

Đỗ Quyên

