Showbiz18/3: Ca sĩ tặng 90 nhân viên mỗi người 1.000 USD để ở nhà chống Covid-19

Ca sĩ tặng 90 nhân viên mỗi người 1.000 USD để ở nhà chống dịch Covid-19

Mới đây, ngôi sao của dòng nhạc đồng quê người Mỹ, Dierks Bentley (44 tuổi) gây “sốt” vì hành động tặng cho mỗi nhân viên của mình số tiền 1.000 USD/người để hỗ trợ họ trong giai đoạn nhà hàng của anh - nằm ở khu nghệ thuật Lower Broadway, thuộc thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ - phải tạm đóng cửa vì dịch Covid-19.

Dierks Bentley chia sẻ trên Twitter rằng anh hy vọng số tiền trên sẽ giúp họ phần nào trong quãng thời gian nhà hàng tạm đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.

Nam ca sĩ cũng khuyến khích những người chủ nhà hàng, cửa hiệu khác có những hành động hỗ trợ thiết thực dành cho các nhân viên của mình trong giai đoạn khó khăn, không có việc làm. “Tôi mong những người chủ nhà hàng, cửa hiệu ở khu Lower Broadway sẽ quan tâm tới các nhân viên của họ ở mức tốt nhất có thể. Khu Lower Broadway được xem là trái tim rộn ràng của thành phố Nashville. Hãy đảm bảo rằng chúng ta có thể giúp đỡ mọi người để rồi âm nhạc lại có thể vang lên ở nơi đây”, nam ca sĩ Dierks Bentley chia sẻ. (theo Dân trí).

Ái nữ của Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ xúc động sau khi âm tính với SARS-CoV-2

Mới đây, Tiên Nguyễn, con gái đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn, cũng là em chồng Tăng Thanh Hà, cập nhật tình hình sức khỏe trên Instagram Story. Theo đó, cô cho biết đã nhận kết quả âm tính lần 1 với virus Sars-CoV-2 gây ra dịch Covid-19, cũng không quên bày tỏ cảm xúc vui mừng, cũng như biết ơn đến gia đình, bác sĩ giúp cô vượt qua thời gian khó khăn nhất. “Tiên rất vui khi hôm nay biết kết quả lần 1 âm tính. Thương ba, má, gia đình và bạn bè đã không được ngon giấc vì mong tin con từng giờ từng ngày. Biết ơn các bác sĩ, anh chị điều dưỡng ngày đêm căng mình vì sức khoẻ cộng đồng. Tự hào vì biết thông tin cả nước cùng chống dịch. Gia đình Tiên đã chung tay vì cộng đồng, các bạn cùng đóng góp nhé. Niềm tin vào Việt Nam thắng dịch bệnh hơn bao giờ hết”, Tiên Nguyễn viết. (XEM CHI TIẾT)

Lê Thúy thừa nhận có thói quen kiểm soát điện thoại và tin nhắn của chồng

Xuất hiện trong chương trình "Giải mã tri kỷ", Người mẫu Lê Thúy và diễn viên Đỗ An có dịp chia sẻ cuộc sống hôn nhân và dự định có em bé trong thời gian tới. Tại đây, Lê Thúy “kể xấu” chồng là một người nói rất nhiều, tán tỉnh lại nhạt nhẽo vì không có chiêu gì để lấy lòng cô ngoài việc chở vòng vòng đi quanh Sài Gòn, ăn uống. Còn với Đỗ An, Lê Thúy là người hay cằn nhằn, ăn hiếp chồng và nóng nảy. Đặc biệt, Lê Thúy còn kiểm soát chặt chẽ điện thoại và tin nhắn của chồng, thường xuyên xem tin nhắn của Đỗ An và anh hoàn toàn thoải mái về điều này. (XEM CHI TIẾT)

Xúc động với dòng nhắn nhủ cố nghệ sĩ Trần Lập của Bảo Anh

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “17/3, bốn năm kể từ ngày em cùng mọi người có mặt ở Hà Nội tiễn anh. Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay, chớp mắt đó mọi thứ đã đổi thay nhưng thủ lĩnh Bức tường vẫn đó, huấn luyện viên của 14 thành viên trong Giọng Hát Việt năm ấy vẫn đây. Hôm nay trân trọng nhớ về anh”. Dòng nhắn gửi ngắn gọn nhưng đầy xúc động của Bảo Anh nhanh chóng nhận được hơn 10 nghìn lượt yêu thích sau khi đăng tải. Trong phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm mà Bảo Anh dành cho cố nghệ sĩ Trần Lập. “Quý giá quá Bảo Anh ơi, làm người nên biết như vậy, cầu mong anh thanh thản”, “Tự dưng cũng nhớ anh, muốn khóc”, “Mãi mãi trân quý Trần Lập”,… nhiều bình luận dưới bài viết. (XEM CHI TIẾT)

Fans xúc động hình ảnh Thuỷ Tiên da cháy sạm, ăn mì tôm khi đi khảo sát miền Tây

Vừa qua, sau khi quyên góp được số tiền hơn 11 tỷ đồng từ các mạnh thường quân, Thuỷ Tiên và chồng Công Vinh đã có chuyến đi về miền Tây để khảo sát các địa điểm chuẩn bị lắp máy lọc nước cho bà con. Trong suốt những ngày này ông xã Công Vinh cũng đồng hành cùng Thuỷ Tiên để khảo sát các địa điểm ở miền Tây. Trong những hình ảnh mà Thuỷ Tiên chia sẻ, cô tranh thủ ăn mì tôm giữa lúc di chuyển khiến fans xúc động. Nhìn qua hình ảnh này, fans có thể dễ dàng nhận thấy làn da trắng sứ của Thuỷ Tiên đã đen xạm đi nhiều sau nhiều ngày phơi nắng khiến fans xót xa. Qua đó, fans càng thêm khâm phục hơn tấm lòng của Thuỷ Tiên dành cho bà con miền Tây chống lại hạn mặn. (XEM CHI TIẾT)

MC Kỳ Duyên nhảy sexy bên Nguyễn Hưng khiến fan 'bấn loạn'

Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa tái ngộ Nguyễn Hưng trên sân khấu hải ngoại. Nữ MC gợi cảm vừa hát, vừa nhảy cùng “người tình” không bao giờ cưới, trong nhạc phẩm nổi tiếng của Trần Quảng Nam, “Mười năm tình cũ”. Màn biểu diễn của Kỳ Duyên- Nguyễn Hưng khiến người hâm mộ nghẹt thở, nhất là pha Kỳ Duyên cởi áo khoác, khoe thân hình quyến rũ. Để có màn trình diễn hoàn hảo cả phần nghe lẫn phần nhìn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã lao vào tập luyện hăng say, có khi mấy ngày liền không lên facebook giao lưu cùng khán giả: “Nhảy coi dễ nhưng rất khó. Muốn có sức nhảy phải kèm theo một chế độ ăn uống và tập gym để có thể lực cơ bắp (muscle tone)…” (XEM CHI TIẾT)

Danh ca Thái Thanh qua đời

Thái Thanh - một trong những giọng ca có ảnh hưởng nhất tân nhạc Việt Nam - qua đời hôm 17/3, hưởng thọ 86 tuổi. Ca sĩ Đức Tiến cho biết bà mất lúc 11h50 phút tại hạt Orange, Nam California. "Hiện danh ca Ý Lan cùng người thân túc trực làm tang lễ cho bà. Xin vĩnh biệt tiếng hát vượt thời gian, thần tượng của bao thế hệ trong và ngoài nước", anh nói. Ý Lan - con gái Thái Thanh - cho biết những năm gần đây, sức khỏe bà rất yếu. Nhiều lần về nước, chị tiếc nuối vì mẹ không thể về hát cùng. Ca sĩ kể năm 2017: "Mẹ tôi già yếu lắm rồi. Chỉ một chuyến bay ngắn chừng một giờ đồng hồ tại Mỹ, bà vẫn khó mà đi được". (XEM CHI TIẾT)

