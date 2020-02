Sinh tử tập 64: Chủ tịch tỉnh bị nói bóng gió tha hóa quyền lực, lợi ích nhóm

Quảng cáo

Huy (Mạnh Trường) tới cơ quan điều tra làm việc. Thông (Doãn Quốc Đam) ngọt nhạt bảo Huy lên phòng riêng làm việc, nói rằng biết Huy không cố ý. Huy nói thẳng ra rằng Thông cứ đúng nguyên tắc. Thông vòng vo rồi nói không ai khác ngoài Huy là người tiết lộ. Huy cho rằng Ngân là người điều tra vụ việc, đi theo từ đầu đến cuối nên khả năng phán đoán được khởi tố.

Thông cho rằng hai việc đó khác nhau, bởi Ngân điều tra không thể giống với nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông cố gài bẫy Huy, tuy nhiên Huy rất tỉnh táo nói rõ mình không làm.

Huy rất rõ ràng, nguyên tắc khi làm việc Ông Phạm Tổng biên tập báo Việt Thanh nói với Hoàng Ngân (Thanh Hương) rằng sảy chân là chuyện thường, quan trọng là đi tiếp thế nào. “Anh nói vậy nhưng lại ngã lòng sớm, không nhất quán. Rõ ràng đây là việc của em thế mà anh đùng đùng nhận kỷ luật, xin từ chức. Lỗi chính là ở phóng viên cơ mà”, Ngân nói.

Ngân uất ức về vụ việc Ông Phạm giải thích rằng có những chuyện Ngân chưa thể hiểu được, quan trường phức tạp lắm, đôi khi chức Tổng biên tập chẳng là gì. Hai người nhận định rất rõ Thông nhằm vào Huy, còn ông Nghĩa lại muốn nhân chuyện này nhằm vào ông Phạm.

Giám đốc công an tỉnh Việt Thanh hỏi Thông, Thủ trưởng cơ quan điều tra (Doãn Quốc Đam) về quan điểm xử lý. Thông nói, nếu xét về hành vi khách quan đủ yếu tố cấu thành tội làm lộ bí mật công tác, đủ điều kiện khởi tố vụ án và khởi tố bị can. “Về cái đích để hướng tới khởi tố bị can là những ai? Hoàng Ngân, Bùi Tiến Huy?”, ông Viết hỏi. Thông bình tĩnh trả lời rằng trước mắt là khởi tố Hoàng Ngân, còn Bùi Tiến Huy và những người khác còn phụ thuộc vào diễn biến điều tra.

Thông vẫn cố làm căng Ông Viết chấn vấn việc tiết lộ tin khởi tố vụ án có làm ảnh hưởng gì đến vụ án, có làm sai lệch kết quả điều tra. Ông Thông cho rằng nó tạo dư luận xấu, tạo cơ hội cho thế lực thù địch có cơ hội. Ông Viết cho rằng hành vi chỉ đáng kiểm điểm và rút kinh nghiệm, không cấu thành tội phạm. Thông nói sẽ suy nghĩ và cân nhắc về sự việc.

Giám đốc công an quyết không khởi tố vụ án với việc nhà báo đưa tin

Bí thư hỏi vì sao ông Nghĩa không trực tiếp phản ánh với mình, bà Hiền rào đón rồi nói ra lí do ông Phạm là bạn thân của Bí thư nên không phản ánh. Ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh) nói với bà Hiền rằng báo cáo về kỷ luật Tổng biên tập báo Việt Thanh là quá nhanh, chụp mũ. Bà Hiền đưa ra bản kiểm điểm cá nhân, ông Phạm tự nhận hết mọi trách nhiệm. Bà Hiền khéo léo nhắc lời ông Nghĩa phê phán báo khai thác tin tiêu cực.Bí thư hỏi vì sao ông Nghĩa không trực tiếp phản ánh với mình, bà Hiền rào đón rồi nói ra lí do ông Phạm là bạn thân của Bí thư nên không phản ánh.

Ông Nhân thắc mắc với bà Hiền về chuyện ông Nghĩa phàn nàn báo chí Hoàng Ngân trút giận vào boxing, bực bội không nghe điện thoại. Huy tìm tới gặp Ngân, trấn an cô rồi hỏi xem nguồn tin khởi tố Thiên Thanh 2 lấy từ đâu. Điều này chứng tỏ Huy rõ ràng không cung cấp tin cho Ngân.

Huy vẫn đang cố khai thác thông tin từ cô bạn thân là nhà báo Hoàng Ngân

Ông Phạm bảo ông Nhân rằng khi xử lý công việc không lẫn lộn công tư, ông Nhân cười nguyên tắc của ông xưa nay không thế. Ông Nhân hoàn toàn ủng hộ việc đấu tranh với cái xấu, nhưng quyết liệt đi đôi với chừng mực và nhạy cảm. Ông Phạm nói rằng lãnh đạo nhiều khi cần hài hòa, nhưng người làm báo chỉ có cách trung thực.

Ông Nhân khuyên nếu cần điều chỉnh thì nên làm. Lãnh đạo là người có quyền lực, nhưng quyền lực cần phải được tổ chức, nhân dân giám sát nếu không sẽ dẫn đến tha hóa quyền lực. Ông Phạm nói: “Lãnh đạo mà tôi nói ở đây là ai thì anh biết rồi đấy”, có ý ám chỉ Chủ tịch Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng). Ông Nhân nhắc lại chuyện mình cô đơn, vì những gì định làm muốn làm không thể chia sẻ hết.



Ông Nhân tâm sự cái khó với ông Phạm

Ông hứa sẽ làm rõ đúng sai, rồi trách ông Phạm sớm từ chức. Ông Phạm nói thẳng rằng Việt Thanh có hiện tượng nhóm lợi ích, can thiệp vào công việc ở tỉnh. Ông Phạm

Sau khi thông báo tình hình cho Mai Hồng Vũ (Việt Anh), Thông nhắc nhở: “Đừng vì thắng lợi nhỏ mà quên đại sự. Chuyên án Thiên Thanh 2 đã khởi động và nó sẽ rất nhanh. Đó mới là mới lo duy nhất trong thời điểm hiện tại”. Vũ cười nói cái nào đi cái đó, khắc đi khắc đến, thân anh ta thì anh ta phải lo trước. “Tôi cứ nhắc, sợ ông lại quên”, Thông nói. Vũ vẫn cho rằng rồi Thông sẽ hiểu rõ vì sao Vũ có thể lướt trên mọi con sóng.

Thông nhắc nhở Mai Hồng Vũ, Vũ lại rất tự đắc



Vợ Khải gọi điện thông báo tình hình cho Hoàng Ngân. Cô tranh thủ hỏi ông VIP mà Ngân nói có phải chủ tịch tỉnh không, bởi Vũ nhiều lần giục Khải cứ làm đi vì có “ông anh chống lưng”. Ngân trấn an rằng chưa chắc chắn, vì nhiều khi cáo mượn oai hùm để làm ăn. Yến lại nói không có lửa sao có khói. Hai người hứa sẽ cùng nhau phối hợp điều tra.Bà Phó Bí thư hỏi ông Bá về khu sân vận động cũ. Trưởng Ban Nội chính nói rằng Việt Thanh đang thiếu dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, tận dụng lợi thế của địa phương. Bà Hiền lo lắng vì chưa có kinh nghiệm, khó khả thi. Tuy nhiên ông Bá phân tích tham vọng làm kinh tế du lịch nông nghiệp, có tạo ra bộ mặt mới cho tỉnh. Bà Hiền có ý cho rằng việc thu hồi đất khó khăn, cần giám sát chặt chẽ.

Ông Khôi Viện Phó Viện Kiểm sát nói chuyện với ông Thông rằng việc kỷ luật báo Việt Thanh khó. Thông chưa nguôi, khó nuốt được cục giận nhưng Khôi cho rằng vụ này chứng cứ còn quá non, chưa thể làm gì.

Khôi cho rằng sự việc định xử nặng báo Việt Thanh không thể làm gì hơn Chủ tịch Trần Nghĩa sang làm việc với Thường vụ, đưa báo cáo về thu hồi đất, bà Hiền khen ông Nghĩa nhanh làm việc có kết quả. Ông Nghĩa nói bóng gió rằng cứ phải tin việc mình làm, không chỉ một người làm hai người soi. Bà Hiền phản pháo, ngầm nói rằng ông Nghĩa dễ dãi nên để doanh nghiệp ra vào ủy ban dễ dàng.

Bà Hiền bóng gió về việc làm của ông Nghĩa thân thiết với doanh nghiệp Ông Bá nhận được thông báo cơ quan điều tra không xử lý báo Việt Thanh. Bà Hiền tranh thủ nói đầy thâm ý trước mặt ông Nghĩa rằng nhớ nói với ông Nhân vì dù sao ông Nhân, ông Phạm cũng là bạn bè.

