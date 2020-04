So Ji Sub - người đàn ông lập dị được yêu mến bậc nhất showbiz Hàn

So Ji Sub và bạn gái Jo Eun Jung đăng ký kết hôn ngày 7/4.

Quả thực, trong 20 năm tham gia điện ảnh, So Ji Sub đã gây dựng cho mình một hình ảnh đẹp đẽ, đáng tin cậy, hiếm ngôi sao nào so sánh được. Trong mắt công chúng Hàn Quốc, anh là một ông chú có đôi chút lập dị nhưng lại là người thu hút nhất, đáng mến nhất.

Ngoại hình thu hút, sự nghiệp nổi bật

So Ji Sub sinh năm 1977, xuất thân là vận động viên bơi lội và người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh sở hữu chiều cao 1,82 m cùng vóc dáng vạm vỡ, nam tính do có thời gian dài luyện tập thể thao chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, So Ji Sub lại từng tiết lộ anh tự ti về ngoại hình của mình. Nam diễn viên có đôi mắt không đều, sống mũi quá dài và khuôn mặt khô khan, lạnh lùng không phải mẫu hình tài tử "đẹp hơn hoa" mà showbiz Hàn Quốc ưa chuộng.

Bù lại, vẻ nam tính, lạnh lùng này lại trở thành "vũ khí" giúp So Ji Sub thu phục khán giả. Nhiều ý kiến nhận xét tài tử sinh năm 1977 sinh ra để mặc suit và những trang phục lịch lãm, cổ điển. Ở anh, người xem tìm thấy vẻ thu hút đặc trưng, khó trộn lẫn.

Không chỉ thu hút nhờ ngoại hình, So Ji Sub còn sở hữu khả năng diễn xuất, không trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào vẫn đủ sức hóa thân vào những vai diễn có độ khó.

Anh từng khiến màn ảnh châu Á chao đảo với những tác phẩm như Giày thủy tinh, Xin lỗi, anh yêu em, Chuyện tình vượt thời gian... Ở mảng điện ảnh, khán giả hay nhắc đến Tứ hải huynh đệ (Rouch Cut), Đảo địa ngục hay mới nhất là Và khi em đến. Hiếm có tác phẩm điện ảnh nào của So Ji Sub không trở thành "cơn sốt phòng vé" và gặt hái được nhiều giải thưởng chuyên môn. Tuy chưa trở thành "ông hoàng phòng vé" như Song Kang Ho hay Ha Jung Woo nhưng tài tử họ So cũng được coi là một trong những tên tuổi bảo chứng độ hot cho phim ảnh.