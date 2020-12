Thảm đỏ MAHB: Dương Mịch khoe ngực ‘khủng’ nhưng bị chê già

Tối ngày 10/12, sự kiện MAHB (Esquire Man At His Best) - giải thưởng được tổ chức hằng năm do tạp chí thời trang dành cho quý ông Esquire tổ chức - diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ như Dương Mịch, Trương Vũ Kỳ, Ninh Tĩnh, Đặng Luân, Đàm Tùng Vận… đều có mặt.

Thu hút sự chú ý của công chúng nhất là màn dạo thảm đỏ của những mỹ nhân nổi tiếng. Tuy nhiên, một số người đẹp gây thất vọng về nhan sắc.

Dương Mịch trở thành tâm điểm chú ý với chiếc váy quây bồng bềnh, với chi tiết nơ to ở phần ngực, khoe vòng một căng tràn và bờ bai nuột nà. Tuy nhiên, gương mặt cô lại lộ rõ dấu vết lão hóa, với làn da thiếu căng mịn và đôi mắt mệt mỏi, thiếu thần sắc. Trương Vũ Kỳ sở hữu làn da sáng bật tông. Tuy nhiên, nàng "Tinh nữ lang" dường như tăng cân thấy rõ. Chiếc váy bồng nhiều tầng đồ sộ như "nuốt" cả cơ thể của Trương Vũ Kỳ, khiến cô càng thêm đẫy đà. Ngược lại với đàn em, Ninh Tĩnh lại gầy gò, hốc hác. Set đồ cá tính không thể bù lại được gương mặt mệt mỏi. Không có vòng một "khủng" như Dương Mịch, Vạn Thiến vẫn "ăn đứt" đàn em bởi ngoại hình không tì vết và khí chất thanh lịch, sang trọng. Mỹ nhân "Tam Quốc Cơ Mật" trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 38. Huỳnh Thánh Y cũng ghi điểm nhờ bộ cánh quyến rũ, sang chảnh. Thần thái rạng rỡ, tự tin làm sáng bừng thảm đỏ. Đàm Tùng Vận diện váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng. Khác với vẻ trẻ con thường thấy, ngôi sao "Lấy danh nghĩa người nhà" trông nữ tính, trưởng thành hơn. Nữ diễn viên Kim Thần xuất hiện trên thảm đỏ MAHB cùng đàn anh hơn 16 tuổi Hoàng Giác. Cô nổi bật với bộ cánh màu đỏ và nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng sáng. "Na Tra" Tống Tổ Nhi chọn đầm trắng bồng bềnh, với chi tiết xuyên thấu ở trước ngực, lộ vòng ba "thả rông" gợi cảm. Tuy vậy, kiểu trang điểm khiến cô trông già dặn hơn nhiều so với tuổi 22. Táo bạo nhất phải kể đến nữ ca sĩ Tuyên Nghi. Cô xuất hiện trong chiếc đầm xuyên thấu màu xanh. Bộ cánh "có như không" để lại nhiều trí tưởng tượng cho người nhìn. Tống Dật giống như công chúa trong truyện cổ tích, còn cầm theo phụ kiện là một trái táo đỏ. Hám Thanh Tử cũng nhận được nhiều lời khen. Giữa dàn người đẹp thướt tha váy áo, nữ diễn viên Đài Loan Văn Kỳ khác biệt trong bộ vest. Viên San San Lý Canh Hy Từ Nghệ Dương "Rich kid" Kiều Hân Trương Quân Ninh diện mốt "thả rông". Quách Thái Khiết

Tú Oanh

Theo Sina