Tối nay tập cuối Đừng bắt em phải quên, kết thúc chia ly và nước mắt?

Ngọc kiên quyết rời xa Duy

Luân tức giận và mạnh tay xử lý Linh vì dám động tới gia đình mình

Ở tập 29, Ngọc (Quỳnh Kool) hẹn gặp mẹ của Duy (Thanh Sơn) và hứa sẽ chấm dứt với Duy. Cô còn hứa không hé răng nửa lời với Duy về cuộc gặp gỡ và lí do chia tay. Mẹ của Duy cho rằng Duy còn cả tương lai phía trước, gánh nặng kế nghiệp kinh doanh của gia đình trong khi ác cảm với Ngọc về gia đình đổ vỡ, tâm sinh lý của Ngọc không tốt nếu bố mẹ chia tay.Không hé lộ preview tập cuối, tuy nhiên nhà sản xuất tung ra những hình ảnh của cuộc gặp gỡ đau khổ giữa Ngọc và Duy. Mệt mỏi với tình yêu với Duy, Ngọc quyết định chấm dứt tình cảm. Cô cũng nói thẳng với mẹ Duy quyết định không hề liên quan tới chuyện của người lớn. Duy làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của hai người, nhưng Ngọc lại muốn ở bên cạnh và bảo vệ mẹ hơn nên từ chối tình yêu ngang trái này.Kẻ thù cũ quay lại đòi Luân phải trả giá, rất có thể anh phải vào tù. Luân chấp nhận tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Ở phía gia đình Luân (Hoàng Hải)-Ngân (Quách Thu Phương), Luân cố tình lấy lí do ghen tuông với Vũ-người cũ của vợ- để li hôn. Mục đích của anh nhằm giữ lại căn nhà do mồ hôi công sức hai vợ chồng làm ra. Căn nhà anh muốn dành cho con gái.Linh (Kim Oanh) là người dựng lên màn kịch quyến rũ Luân, tất cả hòng chiếm đoạt công ty và khiến gia đình Luân-Ngân tan nát. Nhận ra bộ mặt thật của Linh quá muộn, nhưng Luân nói sẽ tìm ra bằng chứng Linh hãm hại anh. Liệu những việc làm của Linh có phải trả giá? Liệu Ngân và Luân còn có đủ niềm tin và tình yêu dành cho nhau sau sóng gió trong cuộc sống suốt thời gian qua?