‘Wonder Woman’ Gal Gadot đẹp như nữ thần trên Vogue Mỹ

Mỹ nhân sinh năm 1985 xuất hiện rạng ngời, thần thái đầy khí chất và đẹp như tạc tượng trên trang bìa tạp chí. Bộ ảnh Gal Gadot mặc trang phục, phụ kiện của nhiều thương hiệu lớn: Dior Haute Couture, Iris van Herpen, Louis Vuitton, Schiaparelli Haute Couture, Tom Ford, Valentino Haute Couture, dưới ống kính của Annie Leibovitz.

Những shoot hình không chỉ tập trung vào nhan sắc của mỹ nhân Hollywood mà còn mãn nhãn người nhìn với những hình ảnh phong cảnh đậm chất nghệ thuật

Không chỉ là diễn viên đình đám Hollywood, Gal Gadot còn được biết đến là Hoa hậu Israel 2004 khi mới 19 tuổi. Người đep sở hữu vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m78 với 3 vòng 81-58-86 (cm).

Cùng năm 2004, Gal Gadot đại diện cho nước nhà tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới nhưng trắng tay tại đây. Tuy nhiên, ngôi vị hoa hậu và sau đó là nhập ngũ 2 năm tại Lực lượng Phòng vệ Israel khi 20 tuổi là bước tiến để cô gia nhập làng giải trí.

Kinh nghiệm trong quân ngũ đã giúp cô giành được vai Gisele trong “Vũ trụ phim điện ảnh Fast & Furious”. Đây là vai diễn đầu tay của người đẹp mang tận 5 dòng máu: Do Thái, Ba Lan, Áo, Đức và Cộng hòa Séc và cũng là vai diễn "đóng dấu" cô trở thành mỹ nhân phim hành động của Hollywood.

Năm 2016, vai diễn Nữ thần chiến binh trong bộ phim Batman v Superman: Dawn Of Justice là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Gal Gadot. Cô hoá thân thành Wonder Woman quá xuất sắc đến mức có hẳn 1 bộ phim về Wonder Woman cũng do Gal Gadot thủ vai chính vào năm 2017.