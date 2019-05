Ai sẽ phụ trách in sao đề thi THPT quốc gia ở Hà Nội

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến về thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH,CĐ tại 63 Sở GD&ĐT do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng nay, 14/5.



Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, Sở tiếp tục phối hợp với trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức in sao đề thi.



Phòng bảo quản bài thi, đề thi được đặt tại một phòng riêng, đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động bên trong phòng thi 24/24h, có bộ lưu điện dự phòng.



Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, số lượng cán bộ của Sở GD&ĐT chủ trì cụm thi lên đến hơn 5000 người. Trong đó, số cán bộ coi thi là hơn 3.100 người, số nhân viên phục vụ là hơn 1.300 người.



Năm 2019, cụm thi Sở GD&ĐT Hà Nội có 13 ĐH, Học viện, trường ĐH phối hợp tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Tổng số cán bộ của trường ĐH tham gia phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội là gần 3.600 người. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội có số lượng đội ngũ tham gia đông đảo nhất.



Như vậy, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại cụm thi Hà Nội lên đến gần 9.000 người.



Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, do thí sinh dự thi tại trường THPT nên không có thí sinh nào phải hỗ trợ phương tiện đi lại, bố trí chỗ trọ cho thí sinh ở xa.



Sở cũng đã chuẩn bị điều động 500 giáo viên chấm thi môn tự luận tại Sở cùng với 50 giảng viên ĐH phối hợp.



Ngoài ra, với các bài thi trắc nghiệm, ĐH Quốc gia Hà Nội được Bộ giao nhiệm vụ chấm thi cho cụm thi Hà Nội.

Nghiêm Huê