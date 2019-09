Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên 8 giờ: Chồng chủ trường mầm non là lái xe bỏ quên trẻ

Quảng cáo

Ông Vững khẳng định, có sự việc trẻ mầm non 3 tuổi bị bỏ quên trên xe. Xe là do chính chồng chủ trường đưa đón trẻ đến trường.

Sáng ngày 15/9, người chồng chủ trường lái xe đón 9 trẻ đến trường. “Có thể trẻ ngủ quên nên bị bỏ lại trong xe. Rất may, xe đỗ vào gốc cây trước cổng trường và chủ xe có hé một tí cửa kính nên cháu không an nguy đến tính mạng”, ông Vững nói.

Cũng theo ông Vững, 15 giờ chiều cùng ngày, lái xe ra cổng nổ máy để đón học sinh về sớm tổ chức trung thu thì phát hiện ra cháu bé. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tối cùng ngày Phó chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn, Công An xã để về cơ sở mầm non làm việc với chủ trường; Công An xã báo cáo sự việc lên Công an Huyện. Hiện sự việc đang được Công An huyện Tiên Du phụ trách, xử lý.

Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn cũng cho hay, từ 8 giờ sáng ngày 16/9, Xã đã cho đình chỉ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí để phục vụ công tác điều tra, xử lý không xác định thời hạn. Sau đó, sẽ lập đoàn làm việc, rà soát lại hoạt động của toàn bộ các cơ sở khác.

Trước đó, tại cuộc họp với hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, chúng tôi đã quán triệt, các trường có xe đưa đón học sinh phải rà soát lại quy trình, báo cáo UBND xã để có chỉ đạo cụ thể. “Tuy nhiên đến thời điểm này xã vẫn chưa nhận được báo cáo của cơ sở này. Tôi mớ về nhận công tác được một thời gian ngắn chưa nắm được nhiều”, ông Vững nói

Được biết, trên địa bàn xã có 3 cơ sở mầm non tư thục, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí nằm trong 1 trong 3 cơ sở đó. Cơ sở có đầy đủ giấy phép hoạt động. Cơ sở này có địa chỉ tại Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn.

Nguyễn Hà - Minh Đức