Bộ GD&ĐT hướng dẫn học sinh, sinh viên phòng chống dịch Covid-19

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết trong thời gian qua khi cho học sinh, sinh viên nghỉ học, các trường đều phải tổ chức vệ sinh trường lớp; thông qua kết nối với phụ huynh, phối hợp cùng phụ huynh tuyên truyền cho học sinh hiểu về bệnh dịch cũng như cách phòng chống.



Để chuẩn bị đón học sinh quay lại trường, ông Thành thông tin, hôm nay, Bộ có văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.



Nội dung văn bản này hướng dẫn các trường vệ sinh không gian trường lớp , những đồ dùng cần thiết theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế , cơ quan chuyên môn.



Theo ông Nguyễn Xuân Thành, không gian trong trường đảm bảo là sạch. Muốn thế, những vật dụng trong đó phải đảm bảo được vệ sinh đúng cách, không chỉ phòng ốc, tay nắm cửa, cầu thang mà cả thiết bị thí nghiệm, đồ chơi.

"Không gian ở trong trường còn phải tính đến là hoạt động trong nhà trường phải tính toán đến việc này. Đảm bảo từng lớp . Những hoạt động cộng đồng phải giảm thiểu. Ví dụ như chào cờ trước đây là tập trung chuyển thì thành chào cờ trong lớp học. Ra chơi theo từng khối để đảm bảo không tập trung đông người" - ông Nguyễn Xuân Thành cho hay.



Đặc biệt, hướng dẫn có đề cập đến tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Nên các cấp học khác nhau có đặc tính khác nhau. Theo tính toán, bậc mầm non có hơn 5.5 triệu em, Phổ thông có trên 17 học sinh, ĐH là 1,5 triệu sinh viên. Mỗi cấp học sẽ có hướng dẫn cụ thể.



Điều quan trọng khi HSSV quay trở lại trường học là có hướng dẫn phù hợp với từng độ tuổi căn cứ vào cơ quan chuyên môn. Học sinh càng nhỏ, đòi hỏi thầy cô cần có hướng dẫn, chăm sóc nhiều hơn. Học sinh tiểu học cũng có hướng dẫn chi tiết hơn. Bậc THCS, học sinh lớn hơncó thể hiểu được những hướng dẫn nhưng quá trình làm lại hay quên, nên nhắc nhở của thầy cô là quan trọng.



Với THPT hay ĐH, các em đã lớn lại có hướng dẫn khác. Các em có thể tự ý thức được vệ sinh cá nhân, nhưngtrong giao lưu, trao đổi với bạn bè thì lại dễ quên quy trình đó.



"Mỗi lứa tuổi chúng tôi sẽ có hướng dẫn theo đúng đặc điểm tâm lý lứa tuổi đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn cho các em. Khi đã đảm bảo được an toàn cho các em tức là đã đảm bảo an toàn cho thầy cô, nhà trường, cho cả cộng đồng" - ông Thành khẳng định.



Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong thời gian HSSV đang nghỉ học, theo ông Thành đó là phụ huynh cần tạo thói quen vệ sinh cá nhân cho con em mình nhất là rửa tay thường xuyên.



"Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường từ trước tới nay đều rất tốt, không chỉ trong việc học. Ở nhà, các con đã giữ vệ sinh sạch sẽ thì từ nhà đến trường cũng phải như thế. Rồi đến trường, tới đây, khi các con quay trở lại trường, cần phải có quy định rõ ràng hơn. Các trường phải hạn chế tối đa, những người không phận sự thì không được vào trường" - ông Thành cho hay.

Nghiêm Huê