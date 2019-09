Các trường học ra sao sau vụ cháy Cty phích nước Rạng Đông

Quảng cáo

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin, theo tính toán có khoảng 15,1 – 27,2 kg thuỷ ngân đã phát tán ra môi trường nên cần có khuyến cáo cho người dân cũng như tẩy độc xung quanh nhà máy.

Thông tin này được đưa ra sau một tuần xảy ra vụ cháy ở Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến nhiều người dân hoang mang. Đặc biệt là những phụ huynh có con học tại trường trong khu vực.



Theo đó, các trường học trong phạm vi 500m được khuyến cáo như: Trường mầm non nụ cười của bé; Trường Tiểu học Hạ Đình; Trường THCS Hạ Đình; Trường mầm non Hoa Hướng Dương …Trong phạm vi 1km còn có các trường như: THPT Trần Hưng Đạo, Trường mầm non Sơn Ca, Trường tiểu học Đại Kim...

Anh Trần Văn Thiêm, có con học tại Trường tiểu học trong khu vực cho biết, sau khi có thông tin môi trường nhiễm thủy ngân, anh rất lo lắng vì con học ở trường cả ngày. Điều anh Thiêm quan tâm nhất là nhà trường có kế hoạch thế nào trong những ngày dạy học sắp tới.

Trao đổi với Tiền phong, hiệu trưởng một trường tiểu học gần khu vực cháy cho biết, sáng 5/9, trường tổ chức lễ khai giảng cho học sinh bình thường. Nhiều phụ huynh tham dự lễ khai giảng cùng con nhưng không hề có thắc mắc, băn khoăn gì liên quan đến ảnh hưởng thuỷ ngân sau vụ cháy.

Tuy nhiên, hiệu trưởng này cũng cho biết, nhà trường nhận được kế hoạch, thau rửa trường lớp ngay sau vụ cháy. Do đó, trong đợt nghỉ lễ, trường đã thuê công ty vệ sinh thau rửa, vệ sinh toàn bộ trường lớp.

Sau khi có kết quả công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trường cũng đã chủ động lấy mẫu nước trong bể sinh hoạt đem đi xét nghiệm để yên tâm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũng cho biết, thầy cô và hơn 1.300 học sinh nhà trường tổ chức lễ khai giảng như mọi nơi, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, không thả bóng bay. Đây là ngôi trường gần nhất với hiện trường vụ cháy của Cty Cổ phần phích nước Rạng Đông. Tính từ nhà máy đến cổng trường, chỉ cách chừng 300m.

Tuy nhiên, khi hỏi đến kế hoạch vệ sinh trường lớp sau sự cố ô nhiễm thuỷ ngân từ vụ cháy thì bà Hương cho hay, trường đã có kế hoạch vệ sinh thau rửa sàn nhà, lau chùi bàn ghế và gửi lên cấp trên trường không có thẩm quyền trả lời báo chí.

Hiệu trưởng nhiều trường trên địa bàn cũng cho biết, sau lễ khai giảng thầy trò bước vào dạy học bình thường còn thông tin ảnh hưởng, tác động như thế nào chỉ có cấp UBND Phường, Quận mới trả lời được.

Quỳnh Anh