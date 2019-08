Điểm chuẩn 2019: Ngành Y đa khoa tăng điểm từ 1,75 đến 2,85 điểm

Quảng cáo

Điểm chung của nhóm ngành y dược sức khỏe năm nay là điểm chuẩn tăng so với năm 2018.



Cụ thể, ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội điểm chuẩn là 26.75, tăng 2 điểm so với năm 2018, tại phân hiệu Thanh Hóa là 24.3 điểm. Điểm chuẩn của ngành Răng Hàm Mặt là 26.4 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của ĐH Y Hà Nội là Y tế công cộng, 19,9 điểm.



Điểm chuẩn ngành Y đa khoa của trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương là 23.25 điểm, tăng 2,35 điểm so với năm 2018.



Khoa Y dược thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn đối với ngành Y đa khoa là 25.6 điểm, tăng 2,85 điểm so với năm trước, ngành Dược là 24,2 điểm tăng 1,7 điểm, ngành Răng Hàm Mặt là 23.6 điểm tăng 1,95 điểm.



Trường ĐH Y dược, ĐH Huế điểm chuẩn của ngành Y đa khoa là 25 điểm tăng 1,75 điểm, ngành Răng Hàm Mặt là 24.7 điểm tăng 1,95 điểm, ngành Dược là 22,75 điểm tăng 2 điểm so với năm 2018.



Điểm chuẩn của ngành Y đa khoa thuộc trường ĐH Y Thái Bình là 24.6 điểm tặng 1.9 điểm, Dược là 22.75 điểm tăng 0, 8 điểm.



Hiện vẫn còn trường ĐH Y Dược TPHCM và trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng một số trường khác như ĐH Y dược Thái Nguyên, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Y khoa Vinh.

Nghiêm Huê