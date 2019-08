3 trẻ bị bỏng học kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm, không phải học chống cháy nổ

Quảng cáo

Sáng nay, 10/8, thông tin với PV, ông Trần Quang Tuyến, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, vụ việc 3 cháu bé bị bỏng khi học kỹ năng tại trường mầm non hiện vẫn được Công an huyện Duy Tiên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, với chức năng quản lý giáo dục trên địa bàn, Phòng này đã rà soát lại tàn bộ hồ sơ cũng như quy trình giảng dạy tại cơ sơ mầm non này, đặc biệt là giáo trình giảng dạy của giờ học xảy ra sự cố.

Ông Tuyến cho biết, huyện Duy Tiên đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình tổ chức cho giáo viên mầm non trên địa bàn học kỹ năng phòng cháy và thoát hiểm. Qua kiểm tra đã xác nhận giáo viên của cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ cũng tham gia học và được cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, việc học kỹ năng phòng cháy là dành cho giáo viên, còn phần kỹ năng thoát hiểm mới đưa vào giảng dạy cho các cháu.

"Trong chương trình giáo dục mầm non mà cơ sở này đăng ký giảng dạy có lồng ghép việc dạy kỹ năng sống. Trong đó, có bài hướng dẫn cho trẻ kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi gặp nguy hiểm. Giờ học xảy ra sự cố là giờ học hướng dẫn các cháu kêu cứu và chạy thoát, tình huống đặt ra là khi gặp cháy chứ không phải hướng dẫn các cháu kỹ năng phòng chống cháy nổ. Trẻ mầm non thì làm sao phòng chống cháy nổ được", ông Tuyến nói.

Liên quan đến việc giáo viên cho cồn vào mâm rồi châm lửa đốt, Trưởng phòng GD- ĐT huyện Duy Tiên nhận định: "Tôi cho rằng hành động đó để tạo tình huống cho các cháu thấy có lửa cháy thôi. Tuy nhiên, khi châm lửa các cô lại không đóng cửa sổ khiến gió lùa vào mâm cồn đang cháy bắn vào người các cháu gây bỏng".

Vị trưởng phòng này cho biết, sau khi sự cố xảy ra, cùng với phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc, Phòng GD- Đt huyện Duy Tiên cũng đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục yêu cầu rút kinh nghiệm từ vụ việc này, tránh để xảy ra sự cố tương tự.

Các cháu bị bỏng đang được điều trị tại Bệnh viện 103 Hà Nội - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 15 giờ 40 phút chiều qua, 9.8, khi dạy kỹ năng cho 25 trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ (trụ sở đặt tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), giáo viên đã đổ cồn vào mâm rồi châm lửa đốt. Đúng lúc đó, gió từ cửa sổ đã thổi cồn đang cháy hắt và gây bỏng cho 3 cháu H.L (5 tuổi), G.K (4 tuổi) và A.T (3 tuổi).

Các cháu bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam rồi chuyển lên Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Thông tin từ gia đình các cháu cho biết cả 3 cháu đều đang được chữa trị tích cực, không còn nguy hiểm tới tính mạng.

Hoàng Long