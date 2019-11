Giáo viên Hà Nội mất 3 giờ chờ đợi đề thi viên chức

Quảng cáo

Tại hội đồng thi viên chức giáo dục 2019 của huyện Hoài Đức, các giáo viên cho biết họ nhận được thông báo kỳ thi vòng 2 diễn ra bắt đầu từ 8h ngày 17/11.



Chính vì vậy, nhiều giáo viên đã đến hội đồng thi từ 7h hoặc sớm hơn.Tuy nhiên, mãi đến 9h45 họ mới chính thức thi. Lý do được hội đồng thi đưa ra là do đề thi đến muộn.

Tương tự, tại hội đồng thi Đan Phượng, 10h20 giáo viên mới làm bài thi.



Tại hội đồng thi Sóc Sơn, 9h15 giáo viên cũng mới nhận được đề thi.



Ngay tại hội đồng thi Ba Đình, trung tâm của Thủ đô, giáo viên cũng phải ngồi đợi 3 giờ đồng hồ mới có đề thi. Lý do được đưa ra là do tắc đường nên đề thi đến chậm.



Theo quy định, các giáo viên làm bài thi trong 180 phút. Do đó, phải 13h - 14h các giáo viên mới ra khỏi phòng thi.

Theo phản ánh của giáo viên dự thi tại cụm thi Ba Đình, nhiều người rất đói vì buổi sáng vào phòng thi sớm đã không kịp ăn sáng. Thậm chí, sau giờ thi, có những giáo viên đang mang bầu phải xuống phòng y tế nằm. Hội đồng thi tuyển có hỗ trợ ăn nhẹ nhưng vì thời gian làm bài dài và gấp rút nên hầu như không có thí sinh nào ra ngoài ăn.



Còn tại huyện Hoài Đức, giáo viên được phát một cái bánh trứng và một hộp sữa cầm hơi trong lúc làm bài thi.



Đề thi bao gồm câu hỏi về soạn giáo án 1 bài học cụ thể có trong sách giáo khoa. Ngoài ra, còn đưa ra các tình huống sư phạm xảy ra trong lớp học để giáo viên xử lý tình huống đó theo cách của mình. Tất cả đều làm bài thi trong 3 tiếng đồng hồ. Riêng khối THCS, giáo viên dạy môn học nào sẽ làm bài thi chuyên môn môn đó như Toán, Lý, Hóa, Văn, Ngoại ngữ...



Kỳ thi tuyển viên chức năm nay của Hà Nội có 22 quận huyện tổ chức thi tuyển và 8 quận huyện tổ chức xét tuyển.

Toàn thành phố cũng có gần 3000 giáo viên hợp đồng nằm trong diện được tuyển dụng đặc cách theo văn bản chỉ đạo mới nhất của Bộ Nội vụ.



Tuy nhiên, chỉ trước ngày diễn ra vòng 2 một ngày, UBND TP Hà Nội có 2 văn bản trái ngược nhau: dừng thi rồi lại thi đối với giáo viên hợp đồng thuộc diện đặc cách khiến các giáo viên hoang mang, lo lắng.



Không những thế, khi diễn ra kỳ thi, công tác tổ chức chưa chuyên nghiệp, nhiều cụm thi giáo viên phải chờ đợi quá lâu, cụm thi trước, cụm thi sau, đề thi có cụm giống nhau khiến dư luận không khỏi băn khoăn, thắc mắc.

Nghiêm Huê