Hà Nội sẽ dành gần 3.000 biên chế cho giáo viên hợp đồng đủ điều kiện đặc cách?

Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 vừa được UBND TP trình Hội đồng Nhân dân TP.



Theo UBND TP Hà Nội, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của TP trong năm 2020, UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2020 như sau:



Đối với biên chế hành chính: 9.479 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.042 biên chế, giảm 185 biên chế so với năm 2019. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2020 tại Quyết định số 717/QĐ-BNV ngày 4.9.2019.



Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.437 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019. Lao động định mức: 0 chỉ tiêu, giảm 242 chỉ tiêu so với năm 2019.

Về biên chế sự nghiệp: 142.564 biên chế, trong đó:



Biên chế viên chức: 122.765 biên chế (dự phòng: 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019, gồm:



Giảm 3.721 biên chế hưởng lương ngân sách do chuyển 19 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ chi thường xuyên. Giảm 51 biên chế tại đơn vị sự nghiệp khác (theo tỷ lệ giảm 2%).



Theo tờ trình này, năm 2020, TP Hà Nội thực hiện giảm 2% biên chế công chức theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại quyết định 717 năm 2019.

Biên chế được phân bổ theo nguyên tắc: Cơ bản giảm đều tỷ lệ 2% đối với tất cả các cơ quan (theo tỷ lệ giảm của Bộ Nội vụ), riêng đối với 4 quận trung tâm cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa) thực hiện tỷ lệ giảm cao hơn là 3% do các quận đã ổn định, biên chế lớn.



Giữ nguyên biên chế đối với các đơn vị có số giao thấp, số có mặt đủ cơ cấu theo vị trí việc làm, không thể giao thấp hơn; các quận có tốc độ đô thị hóa cao.



Đối với biên chế viên chức, năm 2020, TP thực hiện giảm 1000 biên chế viên chức theo công văn 5897 của Bộ Nội vụ.



Nguyên tắc phân bổ: đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, trước mắt giữ nguyên biên chế đượcc giao năm 2019. Số đề nghị tăng 3.048 biên chế giáo dục, y tế theo định mức theo thông báo 9028 của Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế để đảm bảo: “Có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có nhân viên y tế”; Hiện đã được Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, sẽ giao bổ sung khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.



Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế: thực hiện giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2015 theo chủ trương tinh giảm biên chế.

Đối với số 2.692 biên chế viên chức Bộ Nộ i vụ cho phép chưa giảm năm 2019, giảm bù cho năm sau (theo quy định mỗi năm phải giảm 3692 biên chế viên chức), để thành phố cân đối biên chế thực hiện công văn số 5378 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHX từ 2015 trở về trước.

Tạm thời đưa vào quỹ dự phòng biên chế và sẽ báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân TP cho phép phân bổ trong năm cho các đơn vị trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.



Như vậy, có thể nói, những giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xét tuyển đặc cách sẽ vẫn còn cơ hội sau khi thành phố tổ chức xong tuyển viên chức giáo dục vừa qua.

Nghiêm Huê