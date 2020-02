Hàng chục địa phương thông báo đổi lịch học cho học sinh

Trong đó, đa số địa phương thực hiện đề nghị của Bộ GD&ĐT, cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần, học sinh THPT đi học từ ngày 2/3. Tuy nhiên cũng có địa phương cho học sinh lớp 9-12 đi học trong tuần tới.

Đồng Tháp: Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS (từ lớp 6 đến lớp 8) tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 9/3, còn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 sẽ quay lại trường học từ ngày 2/3 tới. Học sinh lớp 9 chuẩn bị có kỳ thi vượt cấp, do đó học sinh đi học trở lại cùng khối THPT.

Đắk Nông: UBND tỉnh quyết đinh cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1 tuần, học sinh THPT và trung tâm GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3.

Đắk Lắk: UBND tỉnh quyết đinh cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1 tuần, học sinh THPT và trung tâm GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3.

Cà Mau: UBND tỉnh đã ra quyết định cho học sinh học sinh tiểu học, THCS nghỉ học và trẻ mầm non nghỉ học thêm 1 tuần (đến hết 8/3); bậc THPT và học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3.

Nam Định: trẻ mầm non, học sinh học sinh tiểu học, THCS nghỉ đến hết ngày 15/3; học sinh THPT quay lại trường học từ ngày 2/3.

Bắc Giang: Học sinh mầm non, học sinh học sinh tiểu học và THCS nghỉ học thêm 1 tuần; học sinh THPT nghỉ học đến hết ngày 1/3 sẽ quay lại trường học.

Quảng Ngãi ra quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1 tuần (từ ngày 2 - 8/3). Còn bậc THPT và học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3.

Trong khoảng thời gian này, Sở sẽ có thông báo tiếp theo về việc cho học sinh đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ phòng chống Covid-19 vào cuối tuần tới. Sở GD&ĐT đã yêu cầu các điểm trường THPT, trung tâm GDTX vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập trong tuần tới.

Quảng Ninh: Sáng nay cũng đã có công văn hoả tốc về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian dài học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trẻ mầm non, tiểu học, THCS được nghỉ học đến hết ngày 15/2; học sinh THPT và Trung tâm GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3.

Trước đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên thông báo học sinh toàn tỉnh sẽ quay lại trường học từ ngày 2/3. Tuy nhiên, tối 27/2, Bộ GD&ĐT có công văn gửi UBND các địa phương xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm một đến hai tuần. Do đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đãtham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lịch học sinh quay lại trường theo công văn của Bộ GD&ĐT.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản đồng ý cho học sinh THPT, trung tâm GDTX quay lại trường học từ ngày 2/3; trẻ mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3 như đề nghị của Bộ GD&ĐT.

Ninh Thuận đã có công văn đồng ý cho học sinh, sinh, viên, trẻ mầm non quay lại trường học từ 2/3. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo kế hoạch điều chỉnh của Bộ GD&ĐT.

Bình Thuận cũng đã có văn bản cho học sinh tiểu học, THCS, trẻ mầm non nghỉ học hết 15/3; học sinh THPT quay lại trường học từ 2/3.

Nghệ An: Học sinh THPT, Trung tâm GDTX quay lại trường học từ ngày 2/3; học sinh THCS được nghỉ thêm 1 tuần và học sinh tiểu học, trẻ mầm non được nghỉ học thêm 2 tuần.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, trước đó đã yêu cầu các trường học thực hiện các giải pháp khử trùng, tổng vệ sinh trường học cẩn thận để đón học sinh trở lại trường học. Đảm bảo, trước khi học sinh trở lại trường, các phòng học, phòng ăn, dụng cụ học tập được khử trùng sạch sẽ.

Ông Thành cũng yêu cầu các nhà trường thường xuyên tẩy trùng các vật dụng như bàn ghế, dụng cụ nấu ăn, thiết bị dạy học. Các trường lắp thêm vòi nước để học sinh rửa tay thường xuyên.

Bình Phước cũng thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến hết ngày 14/3, học sinh THPT quay lại trường học từ ngày 2/3.

An Giang: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1 tuần, học sinh THPT đi học trở lại trong tuần tới.

Tiền Giang: UBND tỉnh quyết định toàn bộ học sinh các cấp, trẻ mầm non nghỉ học thêm 1 tuần, đến hết (8/3).

Hải Dương: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1 tuần, học sinh THPT đi học trở lại trong tuần tới.

Điện Biên: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1 tuần, học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3.

Hà Giang: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học đến hết ngày 8/3, học sinh THPT đi học trở lại trong tuần tới.

Lâm Đồng: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1 tuần, học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3.

Thừa Thiên Huế: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1 tuần, học sinh THPT đi học trở lại trong tuần tới.

Tại Hà Nội, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 họp chiều nay, Chủ tịch UBND TP mới quyết định việc học sinh có quay lại trường học từ ngày 2/3 hay không. Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến 31 điểm cầu do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ông Chử Xuân Dũng quán triệt tinh thần, yêu cầu các nhà trường khử trùng, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị máy đo nhiệt độ cũng như các phương án sẵn sàng cho học sinh quay lại trường học từ 2/3.

Ông Dũng yêu cầu các nhà trường lắp thêm vòi nước rửa tay, đảm bảo các điều kiện như máy đo nhiệt độ, nước sát khuẩn. Các nhà trường kiểm soát không cho người lạ vào trường.

Ông Dũng cũng khẳng định: “Nếu không có gì thay đổi, học sinh sẽ quay lại trường học từ ngày 2/3”. Các trường học tại Hà Nội hiện đang tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc có nên cho con quay lại trường học từ ngày 2/3 hay không.

Long An cũng vừa có quyết định cho học sinh từ mầm non tới lớp 9 nghỉ thêm 1 tuần (đến 7-3), trong khi học sinh THPT, học sinh hệ giáo dục thường xuyên và sinh viên đi học lại từ 2-3.

Chiều ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi công văn gửi UBND các tỉnh, TP đề nghị xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS tiếp tục nghỉ học từ 1 đến 2 tuần. Học sinh THPT , học viên trung tâm giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020. Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT. Lý do, đến thời điểm này, trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước.