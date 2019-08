Hiệu trưởng sắp nghỉ hưu, giáo viên đồng loạt gửi đơn tố cáo sai phạm

Quảng cáo

Ngay sau khi báo Tiền Phong có bài viết “Hiệu trưởng trường CĐ bị tố lập khống chứng từ để rút ngân sách Nhà nước” phản ánh việc ông Đoàn Thế Nam – hiệu trường nhà trường bị tố có hành vi làm trái quy định, một số giảng viên trường này đã chủ động liên hệ với báo để tố cáo những hành vi được cho là “lạm quyền” của hiệu trưởng trường này.

Theo đó, phản ánh đến báo Tiền Phong, cô H.T.T (giảng viên trường Cao đẳng Nghề Bình Phước) cho biết đã gửi đơn đến TAND huyện Chơn Thành, Bình Phước để đòi quyền lợi liên quan đến hợp đồng lao động, đồng thời tố cáo hành vi “lạm quyền” của hiệu trường nhà trường.

Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước

Theo trình bày của cô T., vào ngày 02/05/2017, cô đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với Trường Cao đẳng nghề Bình Phước do ông Đoàn Thế Nam làm Hiệu trưởng. Nhưng đến 02/05/2019, nhà trường lấy lý do sáp nhập 3 trường lại 1 để cắt giảm biên chế và phòng tổ chức đã yêu cầu cô phải ký biên bản thanh lý hợp đồng toàn bộ thời gian cô công tác tại trường (từ 01/03/2014 đến hết ngày 30/04/2019) mà nhà trường không đưa ra lý do, không có văn bản thông báo nào về việc thanh lý hợp đồng.

Từ khi bị nhà trường cắt hợp đồng, cô T. bận chăm con nhỏ chưa tìm được việc làm khiến suy sụp tinh thần, hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn.

Nhằm xoa dịu tình hình, nhà trường đã soạn cho cô T. một bản hợp đồng thỉnh giảng với số tiêt là 94.2 giờ, với thời gian thực hiện là từ ngày 2/5/2019 đến ngày 30/6/2019.

“Tôi mong muốn, tha thiết tiếp tục công việc giảng dạy tại trường, cũng đang trong thời gian nuôi con nhỏ; và chồng tôi cũng đang giảng dạy theo hình thức hợp đồng, vì lo sợ chồng tôi cũng bị cắt hợp đồng giống tôi nên tôi đã ký các văn bản do trường áp cho bản thân”, cô T nói.

Thông báo của TAND huyện Chơn Thành gửi đến trường Cao đẳng Nghề Bình Phước

Trong khi đó, thầy Tr.Đ.H (cán bộ trường Cao đẳng Nghề Bình Phước) cũng cho biết đã gửi đơn đến TAND huyện Chơn Thành để đòi quyền lợi liên quan đến hợp đồng lao động và giờ làm thêm.

Cụ thể, thầy H. đòi ban giám hiệu nhà trường phải bồi thường 2 tháng tiền lương về việc chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với số tiền gần 7.500.000 đồng. Buộc nhà trường phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp 3 năm 6 tháng với số tiền 6.680.000 đồng. Buộc nhà trường phải bồi thường tiền do không báo trước việc chấm dứt hợp đồng là hơn 5.000.000 đồng.

Nhà trường phải trả tiền trong những ngày thầy H, không được làm việc là 9.278.300 đồng. Ngoài ra, trường phải trả giờ làm thêm từ ngày 12/6/2017 đến 30/4/2019 với số tiền 177.356.300 đồng.

Tờ trình của trường gửi UBND tỉnh kê 300 học sinh được cho là không đúng thực tế

Liên quan đến các cáo buộc của cán bộ, giảng viên, ông Trần Thế Nam – hiệu trường trường Cao đẳng Nghề Bình Phước giải thích, việc chấm dứt hợp đồng đối với cán bộ, giảng viên là do áp dụng quy định cắt giảm biên chế của Sở Nội vụ ban hành. Tuy nhiên, nhà trường sau đó đã tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên được làm việc theo hợp đồng khoán việc và thỉnh giảng.

Kê khống chứng từ

Trước đó, như báo Tiền Phong đã có bài phản ánh về việc ông Đoàn Thế Nam với tư cách là hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Bình Phước bị thuộc cấp tố cáo có nhiều hành vi lái trái quy định. Cụ thể, ông Nam bị cho là đã kê khống danh sách học sinh để rút ngân sách Nhà nước. Trong tờ trình của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Bình Phước về phê duyệt danh sách học sinh năm học 2016-2017, hệ trung cấp có 440 học sinh, hệ cao đẳng có 150 học sinh. Trong khi người tố cáo cho rằng trường đã kê khống 199 học sinh.

Danh sách học sinh thực tế ít hơn danh sách nhà trường kê khai

Đối với danh sách học sinh năm học 2017-2018, trường báo cáo hệ trung cấp có 300 học sinh, cao đẳng có 50 học sinh, trường đã kê khống 176 học sinh. Việc kê khống danh sách học sinh được cho là để nhận ngân sách chi trả của tỉnh.

Hiệu trưởng trường này đồng thời bị tố lập chứng từ khống về mua sắm thiết bị văn phòng, sửa chữa nhà xe. Cụ thể, ngày 23/3/ 2018 nhà trường ký hợp đồng kinh tế về việc cung cấp màn rèm với số tiền hơn 47 triệu đồng. Ngày 24/9/2018 ký hợp đồng mua màn rèm số tiền gần 95 triệu đồng. Ngày 7/5/2018, trường ký hợp đồng mua vật liệu xây dựng số tiền gần 50 triệu đồng. Ngày 2/12/2018, trường ký hợp đồng cung cấp vật tư sửa chữa nhà xe số tiền hơn 45 triệu đồng.

Hiệu trưởng trường CĐ bị tố lập khống chứng từ để rút ngân sách Nhà nước Trong đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng và báo Tiền Phong cán bộ trường Cao đẳng Nghề Bình Phước cho rằng, với vai trò là hiệu trưởng, ông Đoàn Thế Nam đã có nhiều sai phạm đến mức cần phải xử lý. Trong đơn và bằng chứng kèm theo, đề cập đến hành vi kê khống danh sách học sinh để rút ngân sách, lập khống chứng từ mua sắm thiết bị, sát nhập phòng ban trái quy định…

Nhiều hợp đồng được thực hiện với số tiền lớn nhưng trong năm 2018 và đến nay, nhà trường không mua rèm cửa, không sửa chữa nhà xe. Thế nhưng, trường đã rút dự toán ngân sách. Ngoài ra, Hiệu trưởng trường Cao đăng Nghề Bình Phước còn bị tố sử dụng sai biên chế và cắt bỏ số tiết học theo chương trình khung của Tổng cục dạy nghề. Trước đó, trường này thành lập Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới cùng nằm trong khuôn viên nhà trường nhưng hiệu trưởng đồng thời giữ chức vụ giám đốc và cán bộ phòng bàn của trường kiêm nhiệm các vị trí tại trung tâm để nhận 2 đầu lương.

Tại công văn Số 3253/UBND-NC ngày 28/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, biên chế của trường. Tuy nhiên, ngày 28/2/2019 Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định sát nhập phòng Nghiên cứu khoa học – đảm bảo chất lượng vào phòng đào tạo – Công tác học sinh.

Liên quan đến đơn tố cáo, ông Nam phủ nhận cáo buộc về các hành vi sai phạm. Tuy nhiên, ông Nam nói có một số nội dung tố cáo thuộc bộ phận chuyên môn ông chưa nắm nên sẽ rà soát lại.

Được biết, ông Đoàn Thế Nam đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2019, cơ quan chức năng mới công bố quyết định.

Thông tin từ Tòa án Nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đã nhận được đơn của một số cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Nghề Bình Phước. Phía tòa đã gửi thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng lao động. Đồng thời gửi giấy mời đại diện trường Cao đẳng Nghề Bình Phước đến làm việc. “Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận thông báo) bị đơn phải nộp cho tòa văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu liên quan. Sau thời hạn trên, nếu trường không có phải hồi, tòa sẽ xử lý vụ án theo quy định pháp luật” , thông báo của TAND huyện Chơn Thành nêu rõ.

Hương Chi