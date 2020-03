Quảng Ngãi: Cho học sinh từ bậc mầm non đến THCS đi học lại từ 9/3

Quảng cáo

Tuy nhiên, việc đi học lại của học sinh phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những ngày cuối tuần này. Trước đó, từ ngày 2/3, học sinh bậc THPT tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đi học trở lại.

Chiều 5/3, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, cho biết dựa trên cơ sở tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát nên Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã quyết định cho học sinh bậc mầm non đến THCS đi học lại vào đầu tuần sau (ngày 9/3).



“Bậc mầm non đến THCS đi học trở lại vào ngày 9/3. Tuy nhiên, trong thời gian này Sở GD&ĐT Quảng Ngãi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19. Nếu những ngày cuối cùng của tuần này dịch bệnh diễn biến xấu, Sở sẽ có quyết định phù hợp với tình hình thực tế”, ông Phu nói.



Cũng theo ông Phu, khi học sinh đi học trở lại, các điểm trường phải thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh môi trường. Đồng thời hướng dẫn học sinh các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.



Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cho học sinh bậc THPT đi học lại vào ngày 2/3.



Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Quảng Ngãi, hiện trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Toàn bộ 14 huyện/thành phố đã hoàn thành phun hóa chất tiêu độc khử trùng; 100% trường học từ mầm non đến đại học, 100% cơ sở công cộng, xí nghiệp, chợ, công ty đã được phun hóa chất.

Nguyễn Ngọc