Thanh Oai sẽ thi tuyển biên chế hơn 400 giáo viên: Lo lắng mập mờ?

Được biết, trong thời gian tới, hơn 400 giáo viên hợp đồng của huyện, thời gian tới sẽ có đợt thi tuyển biên chế. Bàn luận về kế hoạch này, thầy T. (xin được giấu tên), giáo viên dạy môn Mỹ thuật chia sẻ: “Tôi chưa hề biết được thông tin này".

Giáo viên phản đối cách làm của huyện

Liên quan đến việc cắt hợp đồng của các giáo viên hợp đồng tại huyện Thanh Oai, hôm 31/7, Liên đoàn lao động và Công đoàn ngành giáo dục thành phố Hà Nội đã về làm việc với huyện Thanh Oai.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng, họ phản đối cách làm của huyện. Nếu cơ quan này đứng lên bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động thì phải lắng nghe được tâm tư của đa số anh chị em, đằng này họ lại gọi điện cho vài người.

“Nếu cơ quan đại diện cho người lao động muốn nghe tâm tư nguyện vọng của anh chị em thì phải tổ chức hội nghị, hoặc nhận văn bản tổng hợp ý kiến của anh chị em đóng góp. Nếu muốn nghe trực tiếp anh em phản ánh thông qua đại diện (nếu lo ngại sự kiện đông người) thì chí ít anh chị em cũng phải bầu người đại diện. Người đại diện cũng chỉ được phép nói nên các ý kiến của số đông chứ không phải là chỉ nói lên ý kiến của mình”- cô N. một giáo viên dạy Toán có thâm niên 16 năm nhấn mạnh.

Vì thế cô N. và nhiều giáo viên khác khi được hỏi đều cho rằng, những người được gọi đi mấy ai dám nói lên tâm tư nguyện vọng của mình, hay đó cũng là người của các vị rồi?

“Chúng tôi, những giáo viên hợp đồng yêu cầu một buổi gặp gỡ trực tiếp với Liên đoàn lao động thành phố! Có thể gặp tất cả các anh em chúng tôi thì càng tốt. Nếu gặp đại diện thì phải là người do chúng tôi cử ra. Không thể là người do phòng chỉ định được. Quá mập mờ, quá không minh bạch”- cô N nói.

Cần có chế độ đặc thù cho giáo viên lâu năm



Một giáo viên mầm non cho biết, mấy năm trước đây, huyện Thanh Oai có tổ chức thi công chức bậc mầm non. K ỳ thi đó đã xét đặc cách đối với nhiều giáo viên mầm non có hơn 3 năm công tác. Những giáo viên này không cần thi mà chỉ qua vòng phỏng vấn đánh giá năng lực. “Do đó, theo tôi nếu tổ chức thi cho mấy trăm giáo viên hợp đồng thì nên tổ chức theo hướng đó”- giáo viên này cho biết.

Còn thầy T., một giáo viên dạy môn Mỹ thuật cho biết, anh đi dạy được cả chục năm và giờ lương anh nhận về hàng tháng vẻn vẹn chỉ 1,1 triệu đồng.

Nói về hi vọng đỗ vào biên chế khi Thanh Oai tổ chức thi công chức như thành phố Hà Nội, thầy T. hoàn toàn không tin tưởng về bản thân.

“Tôi đã 4-5 tham gia kỳ thi tuyển biên chế giáo viên. Trong các kỳ thi đó kết quả của tôi là luôn đứng sau người đỗ biên chế. Tôi biết có khuất tất trong việc thi biên chế giáo viên. Làm gì có chuyện toàn người trẻ mới ra trường mà toàn điểm thi cao chót vót”- thầy T. chia sẻ.

Một giáo viên khác có hơn 10 năm dạy biên chế cho rằng, năm nào nếu có tổ chức thi cô cũng tham gia nhưng cuối cùng đều trượt mặc dù có lần điểm bài thi cao nhất nhưng bảng điểm ở trường cao đẳng thì thua xa các em tốt nghiệp sau này: “Thời tôi đi học đạt xấp xỉ 7 phẩy trong khi đó nhiều học sinh của tôi đỗ biên chế vì bằng toàn loại giỏi”.

Vị giáo viên này cũng cho rằng, nếu như tổ chức thi tôi chắc chắn không thể đỗ: “Không dưới hai học sinh của tôi nói rằng, em vào biên chế vì đút tiền, mà mấy trăm triệu thì chúng tôi không thể có được. Mà có thì tính bài toán kinh tế chỉ dạy hơn chục năm nữa thì cũng chả đủ tiền chạy”- giáo viên này thở dài.

“Nếu vẫn thi và vẫn còn tiêu cực thì chắc chắn khó có thể đỗ được. Tôi mong mỏi có một chế độ đặc cách với giáo viên hợp đồng lâu năm như thế may ra mới có cơ hội”- cô N. bày tỏ.

Trao đổi với báo chí, Ông Đoàn Việt Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai cho biết, sắp tới Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai sẽ ban hành kế hoạch sử dụng các giáo viên hợp đồng vừa bị cắt.

Theo đó, kế hoạch sẽ xem xét dựa vào nhu cầu giảng dạy và sẽ có chế độ ưu tiên cho các đối tượng như con liệt sĩ, con thương bình, giáo viên có thời gian công tác lâu năm trong ngành.

Cũng theo ông Dũng, đối tượng công tác lâu năm là bao nhiêu năm mới được ưu tiên thì cần phải bàn bạc tiếp. Có thể những giáo viên công tác 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm mới được ưu tiên.

Ông Dũng cho hay, văn bản 1020, thông báo việc huyện Thanh Oai chấm dứt hợp đồng với 434 giáo viên để chuyển cho hiệu trưởng ký trực tiếp mới chỉ là dự lệnh.

Đỗ Hợp