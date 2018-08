Thí sinh đỗ cao vào trường công an: Kết quả xác minh chờ đến bao giờ?

47 thí sinh Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, chiếm trên 21% số thí sinh toàn miền Bắc trúng tuyển vào học viện này. Không những thế, thủ khoa đến từ Hòa Bình, Lạng Sơn cũng áp đảo các tỉnh khác. Trong khi đó, đây lại là những địa phương đang bị điều tra vì gian lận thi cử hoặc có dấu hiệu bất thường. Chính vì vậy, cần sớm có kết quả để dư luận cũng như chính những thí sinh ở các địa phương này yên tâm trúng tuyển.

Số liệu thống kê cho thấy, trong số 35 chiến sĩ cơ động (nghĩa vụ), thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20, dự thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn có 29 chiến sĩ trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cụ thể, với mức điểm chuẩn 24,2 điểm đối với tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) cho thí sinh nam miền Bắc, tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn đạt ít nhất 21,7 điểm, có 11/35 chiến sĩ cơ động trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, điểm trúng tuyển năm nay là 24,15 (tổ hợp C03), tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn đạt 21,4 và môn Ngữ văn đạt 7,75, có 18/35 chiến sĩ cảnh sát cơ động trúng tuyển. 6 người còn lại trong danh sách chưa xác định đăng ký hay trúng tuyển trường nào.



Kết quả thi của 35 chiến sĩ này, có thể thấy, điểm thi các môn trong tổ hợp xét tuyển khá đều nhau. Cụ thể, môn Toán là môn có điểm thi thấp nhất. Phổ điểm từ trên 5 điểm đến trên 7 điểm. Môn Lịch sử và môn Ngữ văn điểm cao hơn, từ 7 điểm đến 9 điểm đối với môn Ngữ văn, từ 7 điểm đnế 9.5 điểm đối với môn Lịch sử.

Đặc biệt hơn, tất cả 35 chiến sĩ cơ động này đều tham gia thi môn Địa lý. Đây là môn không liên quan đến bất kỳ tổ hợp nào để xét tuyển vào hai trường công an mà các chiến sĩ đã trúng tuyển.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, khi tổ công tác của Bộ GD&ĐT xác minh dấu hiệu bất thường tại Lạng Sơn cũng đã có đặt dấu hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên, khi rà soát lại khâu coi thi, chấm thi thì không phát hiện sai phạm.



Kết quả xác minh của Bộ GD&ĐT không phát hiện sai phạm cũng như dấu hiệu bất thường, nhưng dư luận vẫn băn khoăn, tất cả các chiến sĩ cơ động này tham gia dự thi môn Địa lý để làm gì khi không dùng để xét tuyển. Trong khi môn Địa là một thi kế tiếp sau môn Lịch sử. Không những thế, điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển của các chiến sĩ này rất đều nhau.

Chê y, kỹ thuật?

Theo công bố của Học viện An ninh nhân dân,trông tổng số hơn 200 thí sinh trúng tuyển vào trường thì Lạng Sơn là địa phương có thí sinh trúng tuyển cao nhất với 23 thí sinh trúng tuyển, chiếm 10,5% tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường. Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai, với 15 thí sinh trúng tuyển, chiếm 6,7%. Hòa Bình và Cao Bằng đứng thứ ba, với 14 thí sinh mỗi tỉnh, chiếm 6,4%. Tiếp theo là Sơn La, Bắc Kạn có 10 thí sinh trúng tuyển mỗi tỉnh, chiếm tỷ lệ 4,5%.



Riêng tỉnh Bắc Kạn dữ liệu cho thấy tỉnh có 1 thí sinh đạt 28,65 điểm ở tổ hợp A01 (kể cả điểm ưu tiên). Thí sinh này là thí sinh tự do, sinh năm 1999. Với tổ hợp C03, tỉnh có 1 á khoa nam với 28,8 điểm. Đặc biệt, một thí sinh “già” nhất trong số những thí sinh trúng tuyển vào học viện an ninh năm nay đến từ Bắc Kạn sinh năm 1990 và đạt 27,50 điểm. Bắc Kạn còn có 2 thí sinh nam khác cùng sinh năm 1992, xét tuyển tổ hợp C03, đạt 27,15 và 27.00 điểm.

Trong khi đó, với khối ngành Y, trong danh sách trúng tuyển của ĐH Y Hà Nội, chỉ có 2 thí sinh Lạng Sơn, 1 thí sinh của Bắc Kạn, 2 thí sinh của Sơn La, 5 thí sinh của Hòa Bình, 1 thí sinh của Hà Giang trúng tuyển vào ngành Y đa khoa. Trong khi Hà Nội là 79 thí sinh.



Tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, số thí sinh trúng tuyển vào trường của Sơn La là 21, Hòa Bình là 34, Hà Giang 12, Lạng Sơn 23, Hà Nội giữ vị trí quán quân với 1738 thí sinh trúng tuyển.

Cần sớm có kết quả

Hôm qua, trao đổi với báo chí, chánh văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình cho biết Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình đã có cuộc họp xem xét trách nhiệm của ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này, liên quan tới vụ gian lận chấm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.



Vị chánh văn phòng này cho hay cuộc họp của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này ngày 6.8, có nhiều nội dung, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các đơn vị, không riêng gì vụ việc của Sở GD&ĐT Hòa Bình. Tuy nhiên, trước câu có xem xét tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc Sở GD&ĐT hay không, vị chánh văn phòng này cho biết, sau khi họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất chưa tạm đình chỉ với ông Đắc.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết ngoài 2 bị can Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn đã bị bắt thì trước đó, công an còn triệu tập thêm 3 người khác liên quan đến vụ việc can thiệp điểm thi tại Hòa Bình.

Cụ thể, ông Đắc thông tin gồm: ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hòa Bình. Ông Vinh là tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm. Ông Đắc cho hay, ông chỉ biết ông Vinh được công an mời lên để bàn giao máy móc, tài liệu liên quan đến quá trình chấm thi. Thứ hai là ông Đào Ngọc Thuật, trường THPT Mường Bi, Tân Lạc, Hòa Bình, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm. Người thứ ba là ông Nguyễn Tân Hưng - giáo viên Trường THPT Đại Đồng (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Ông Nguyễn Tân Hưng được tăng cường biệt phái từ Trường THPT Đại Đồng về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình để làm việc.



Như vậy, vụ can thiệp điểm thi tại Hòa Bình có 5 người trong tổ chấm trắc nghiệm có liên quan, Trong đó, 2 người đã bị bắt là Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng trường Phổ thông nội trú THCS &THPT Lạc Thủy, Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã bị bắt ngày 3/8.



Ba người còn lại công an đã triệu tập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Hòa Bình vẫn chưa xác định được có bao nhiêu bài thi bị can thiệp điểm. Sơn La cũng chưa xác định được bài thi bị can thiệp. Các trường đều mong sớm có kết quả để ổn định tuyển sinh.

Về phía Bộ GD&ĐT, ông Mai Văn Trinh cho Tiền Phong biết là đang rất nỗ lực, tích cực phối hợp cùng với công an để sớm có kết quả cuối cùng.

Còn phía Bộ Công an, thông tin với báo chí, Cục Đào Tạo cho biết đã nắm bắt được một số thông tin ban đầu thủ khoa của khối trường công an là thí sinh của Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được tiến hành theo đúng quy trình, tức là nếu các trường có kiến nghị chính thức thì Cục Đào tạo sẽ báo cáo lên lãnh đạo cấp trên để xin chủ trương.



Hiện cục này đang soạn thảo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an để xin chủ trương hướng xử lý, nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tuyển cho các trường công an nhân dân và sự công bằng công tác tuyển sinh vào các trường công an nhân dân.

