Thí sinh tự do được tham gia thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH

Bà Nguyễn Thu Thủy cho biết, việc các trường ĐH tự chủ tuyển sinh không có nghĩa là sẽ lặp lại tình cảnh của nhiều năm trước. Vì những năm đó, thí sinh chỉ có một cách duy nhất để vào ĐH là đi thi tại cơ sở đào tạo đó.



Hiện nay, với chủ trương tự chủ, các trường ĐH đang được tự chủ rất cao trong tuyển sinh. Một vài năm gần đây các trường đa dạng hóa hình thức tuyển sinh.

Có tổ chức kỳ thi riêng hay không là quyền tự chủ của các trường ĐH. H ai ĐH quốc gia đều đã có kỳ thi đánh giá năng lực. Vì vậy, khi muốn đăng ký vào các trường ĐH yêu thích, thí sinh đều đã có những chuẩn bị nhất định.

Năm nay, tuy là kỳ thi tốt nghiệp, nhưng đề thi vẫn có sự phân hóa, nhất là đối với học sinh khá giỏi, nên theo bà Thủy, các trường ĐH vẫn có thể sử dụng kết quả này để tuyển sinh.



Khảo sát nhanh của Vụ Giáo dục ĐH cho thấy các trường đều dành một phần chỉ tiêu để tuyển sinh bằng kết quả này.



Đối với thí sinh tự do, bà Thủy cho biết do quyền tự chủ tuyển sinh của các trường ĐH năm nay cao nên quy chế tuyển sinh sắp hoàn thiện, Bộ sẽ làm rõ các điểm mà các trường thể hiện trong đề án tuyển sinh của trường.



Nếu các trường ĐH cho phép thí sinh dùng kết quả bảo lưu từ kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái để xét tuyển thì thí sinh tự do hoàn toàn có thể yên tâm.



Còn nếu thí sinh tự do muốn tham gia kỳ thi tốt nghiệp để lấy điểm xét tuyển ĐH thì điều đó hoàn toàn là quyền của thí sinh. Chính vì vậy, bà Thủy nhắn nhủ thí sinh yên tâm học và ôn tập.



Hiện chỉ có một số nhóm trường đào tạo đặc thù, các trường đã tổ chức đánh giá năng lực tổ chức kỳ thi riêng.



Số lượng các trường khẳng định có kỳ thi riêng không nhiều, không quá 10-20%.



Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, nhiều thí sinh tự do lo lắng năm nay không biết cơ hội xét tuyển sinh ĐH như thế nào khi mà kỳ thi chỉ là kỳ thi tốt nghiệp.

