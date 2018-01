Tin 'hot' giáo dục: Thầy giáo làm lộ đề thi ở Khánh Hòa

Đốt bằng và câu chuyện có nên học đại học?

Hình ảnh đốt hai tấm bằng du học Nhật, đã gây xôn xao cộng đồng mạng hay gần đây cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM đốt bằng cử nhân kéo theo đó là những tranh cãi có nên học đại học?

Không muốn gia đình can thiệp vào việc chọn nghề nghiệp, nam thanh niên 26 tuổi đã đốt bằng cử nhân kinh tế.

Trong video dài hai phút xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, nam thanh niên tẩm hóa chất vào bằng đại học và đốt, chia sẻ "từ bỏ tất cả để đến với ước mơ".Được biết, người đốt bằng sau đó đăng tải lên mạng xã hội là cựu sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường. Anh này 26 tuổi, tốt nghiệp năm 2014. (xem chi tiếtCông an tỉnh Khánh Hòa xác định khi được giao in đề thi, thầy giáo trường THPT Đại Việt đã làm thành 2 bản, sau đó đưa cho học sinh của mình.Ngày 25/1, lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, xác nhận đơn vị này vừa có báo cáo gửi thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kết quả điều tra nguyên nhân lộ đề thi kiểm tra môn Toán, học kỳ I năm học 2017-2018 của học sinh lớp 12.Theo đó, khi phát hiện lộ đề, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã báo cáo vụ việc để công an tỉnh điều tra. Việc lộ đề xuất phát từ trường THPT Đại Việt (TP Nha Trang, Khánh Hòa).“Báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa cho thấy giáo viên tên T. của trường THPT Đại Việt, được nhà trường giao nhiệm vụ in đề kiểm tra môn Toán. Giáo viên này đã đem đề ra ngoài photo thành 2 bản, trong đó một bản giao lại cho hội đồng thi, một bản giữ lại. Thầy T. đưa cho học sinh mình dạy kèm biết trước”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa thông tin.Cũng theo vị lãnh đạo này, thầy T. bị kỷ luật cảnh cáo, thông báo toàn ngành vì làm lộ đề thi. Hiệu trưởng trường THPT Đại Việt cũng bị kỷ luật hình thức cảnh cáo và thông báo toàn ngành.Trước đó, đợt kiểm tra học kỳ I khối lớp 12 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong các ngày 29 và 30/12/2017. Sáng 29/12/2017, thông tin lộ đề Toán được lan truyền trên mạng xã hội.Sau khi xác minh, Sở GD&ĐT Khánh Hòa tạm dừng các môn thi. Học sinh thi lại vào các ngày 5 và 6/1.