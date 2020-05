Trường mầm non giao nhận trẻ ở cổng trường

Quảng cáo

Trong đó, đa số các trường mầm non từ hôm nay đã hoàn thành phần việc khử khuẩn trường học, vệ sinh khuôn viên, rửa toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ. Mầm non là khối đặc thù, trẻ nhỏ tuổi nên các trường lên phương án dạy học, chăm sóc đặc biệt.



Cụ thể, nhiều trường lên phương án trong tuần đầu trẻ quay lại trường học, phụ huynh chỉ đưa trẻ đến cổng trường. Ở đó, giáo viên các lớp đã đợi sẵn đo nhiệt độ và dẫn các con vào lớp. Tương tự, buổi chiều đến giờ đón, phụ huynh cũng không lên phòng học đón con như trước mà đứng ở cổng đọc tên giáo viên sẽ trả trẻ từ cổng trường.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh không phải về giữa trưa nắng đón con, các trường mầm non chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ăn bán trú ngay trong tuần đầu trẻ tới trường.

Từ chiều qua (9/5), giáo viên Trường mầm non Nhân Chính (Hà Nội) tập dượt các phương án đo nhiệt độ, dẫn trẻ vào lớp, tổ chức các hoạt động…không khí sôi nổi như ngày hội khai giảng năm học mới. Dù việc tổ chức ăn bán trú là công việc mỗi ngày mà nhà bếp đã làm nhiều năm qua nhưng để nấu cơm cho trẻ trong thời gian này, nhà trường cũng yêu cầu nhân viên nhà bếp phải tập dượt lại toàn bộ quy trình, trong đó phải thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh. Trường mầm non Nhân Chính yêu cầu nhân viên đứng bếp phải đội mũ có tấm kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trường mầm non Thực hành Linh Đàm không áp dụng giãn cách lớp học, trẻ không phải đeo khẩu trang trong giờ học. Tuy nhiên, phụ huynh được thông báo chuẩn bị cho mỗi trẻ một khẩu trang để trẻ tham gia hoạt động ngoài trời. Hoạt động ngoài trời cũng sẽ được bố trí lệch ca để đảm bảo các lớp không tập trung cùng lúc. Giáo viên trường này cũng phổ biến tình huống nếu trẻ đến trường có biểu hiện ho, sốt sẽ được giữ lại ở phòng y tế để đo nhiệt độ 2 lần, sau đó thông báo cho phụ huynh tới đón. Nhà trường yêu cầu trẻ có biểu hiện ốm phụ huynh nên để ở nhà theo dõi.

Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã kiểm tra kỹ các trường chuẩn bị điều kiện cho học sinh đi học trở lại. Trong đó, phải đảm bảo yếu tố vệ sinh sạch sẽ, trẻ đến trường được đo nhiệt độ 2 lần/ngày. Các trường phải chuẩn bị nước sát khuẩn, xà phòng, vòi nước rửa tay và đặc biệt phòng y tế phải chuẩn bị đủ các điều kiện, sẵn sàng đối phó khi có tình huống bất thường xảy ra.

Nguyễn Hà