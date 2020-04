Trường nào ở Việt Nam lọt top 200 đại học có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới

Quảng cáo

Thành tựu trong lĩnh vực chất lượng giáo dục tốt gồm những kết quả đạt được về: các chỉ số nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; người học được đào tạo về nghiệp vụ giảng dạy; hỗ trợ học liệu và tổ chức hoạt động học thuật cho cộng đồng; các hoạt động giáo dục cho công đồng; các chính sách hỗ trợ người học có thể học tập suốt đời.





Trong TOP 200 trường được xếp có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới ta thấy có ĐH Sydney, ĐH Monash (Úc), ĐH Oulu (Phần Lan), ĐH Kyung Hee (Hàn Quốc). Trong lĩnh vực này thì ĐH bách khoa Hà Nội cũng đã đóng góp cho Việt Nam thêm một thành viên thứ 2 với thứ hạng TOP 301-400.



Lĩnh vực những hành động bảo vệ khí hậu của ĐH (Climate action) và Lĩnh vực đại học vì thành phố và cộng đồng bền vững (Sustainable cities and communities) của TDTU cũng đã được xếp TOP 200 trong bảng xếp hạng này.



Trong kỳ xếp hạng 2020, Bảng xếp hạng THE University Impact Rankings có sự góp mặt thêm của hơn 300 ĐH so với năm 2019, nâng tổng số lên 766 đại học đến từ 85 quốc gia phát triển. Trong TOP 200 trường được xếp có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới ta thấy có ĐH Sydney, ĐH Monash (Úc), ĐH Oulu (Phần Lan), ĐH Kyung Hee (Hàn Quốc). Trong lĩnh vực này thì ĐH bách khoa Hà Nội cũng đã đóng góp cho Việt Nam thêm một thành viên thứ 2 với thứ hạng TOP 301-400.Lĩnh vực những hành động bảo vệ khí hậu của ĐH (Climate action) và Lĩnh vực đại học vì thành phố và cộng đồng bền vững (Sustainable cities and communities) của TDTU cũng đã được xếp TOP 200 trong bảng xếp hạng này.Trong kỳ xếp hạng 2020, Bảng xếp hạng THE University Impact Rankings có sự góp mặt thêm của hơn 300 ĐH so với năm 2019, nâng tổng số lên 766 đại học đến từ 85 quốc gia phát triển.

Dẫn đầu vẫn là các ĐH lâu đời và danh tiếng như University of Auckland (New Zealand), University of Sydney (Úc), Western Sysney University (Úc), La Trobe University (Úc).

Trong bảng xếp hạng năm nay, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) và Trường ĐH bách khoa Hà Nội (HUST) là hai trường ĐH đến từ Việt Nam được xếp vào TOP 301-400 các ĐH có ảnh hưởng toàn cầu. Cùng TOP 301-400 còn có Chiang Mai University (Thái Lan), University of Taipei (Đài Loan), North-Eastern Federal University (Nga), Oregon State University (Mỹ), Solent University (Anh),...đa số đều là các trường ĐH lớn và lâu đời của thế giới và thuộc các nước công nghiệp hiện đại; đã có trình độ phát triển cao ở hầu như tất cả các mặt.

TDTU cũng đang được xếp thứ 1 Việt Nam và 901-1000 thế giới theo ARWU ; xếp thứ 960 thế giới về thành tựu học thuật theo URAP; xếp thứ 165 về phát triển bền vững theo UI GreenMetric; và được xếp Top 10 các ĐH Đông Nam Á theo WoS.

Nghiêm Huê