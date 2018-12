Vụ cô giáo cho cả lớp tát bạn 230 cái: Xuất hiện tin đồn thất thiệt

Theo đó, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc em H.L.N học sinh lớp 6/2 trường THCS Duy Ninh bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thuỷ cho các bạn trong lớp mỗi em tát 10 cái vào mặt em H.L.N sau đó cô giáo Thuỷ tát 1 cái vào mặt H.L.N vì học sinh này chửi thề hôm 19/11 vừa qua.



Tuy nhiên, trong hai ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình có quyết định kỷ luật cách chức đối với bà Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh do liên quan đến việc bắt học sinh viết lời khai sau vụ 231 cái tát gây xôn xao dư luận..

Đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật hoàn toàn.

Ông Đinh Quý Nhân, giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định rằng, việc quản lý nhân sự của ngành GD&ĐT từ bậc học mầm non đến THCS là do UBND huyện quản lý do đó Sở GD&ĐT không có quyền xử lý kỷ luật đối với nhân sự là giáo viên và cán bộ quản lý do UBND huyện quản lý được.

Ông Lê Ngọc Huân, phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết: Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra làm rõ sự việc này, hiện nay CA huyện đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ. Khi có kết luận của phía CA huyện chúng tôi sẽ tiến hành xử lý kỷ luật đối với những cá nhân liên quan theo đúng quy định của nhà nước.

Ông Huân cũng cho biết thêm, lãnh đạo huyện cũng đang xem xét các văn bản quy định để tiếp tục ra quyết định đình chỉ công tác đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ thêm 15 ngày nữa (từ ngày 7/12) để cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Cũng trong chiều 5/12, lãnh đạo trường THCS Duy Ninh cho biết: Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ đã xuất viện sau những ngày điều trị tại bệnh viện do bị ngã trong nhà, hiện nay sức khoẻ cô Thuỷ đã ổn định.

Theo Giáo Dục và Thời Đại