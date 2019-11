Vụ hiệu trưởng phát tán 'ảnh nóng' của hiệu phó: Có 1 giáo viên tiếp tay

Quảng cáo

Cụ thể, kết luận nêu: “Bà Thảo đã yêu cầu ông Đỗ Nhật Quy in các hình ảnh chụp một vùng cơ thể của ông T. ra giấy cho nhiều người xem và yêu cầu họ kí tên vào viên bản gọi là “chứng kiến””. Ông Quy là một giáo viên trẻ, có kiến thức nhất định về lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng do thiếu kinh nghiệm trong công tác, chưa phân biệt rõ hành vi đúng, sai của người quản lý trực tiếp mình, đã vô tình phạm phải khuyết điểm thoả hiệp và thông đồng với bà Thảo để in, phát tán hình ảnh chụp một vùng cơ thể cá nhân của ông T. từ máy tính ra giấy cho nhiều người xem.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã yêu cầu, ông Quy phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với bản thân, tự kiểm điểm trước đội ngũ viên chức, tự phong hình thức kỷ luật phù hợp với khuyết điểm, sai phạm của bản thân.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra Sở, ông T. đã sử dụng điện thoại thông minh cách nay khoảng 4 năm. Trong điện thoại của ông, có tài khoản hộp thư điện tử cá nhân và hộp thư điện tử của trường. Vị Phó hiệu trưởng đã dùng điện thoại của mình để chụp ảnh gia đình và cá nhân.

Các hình ảnh mà bà Thảo cho rằng đồi trụy, khiêu dâm xuất hiện trong trong google ảnh của nhà trường là do chính ông T. đã tự chụp một vùng cơ thể của mình và bị chức năng đồng bộ hóa tự đăng lên. Kiểm tra trong hộp thư điện tử thì không có xuất hiện những hình ảnh này, có nghĩa là chúng không được một người nào đó cố tình gửi vào. Bên cạnh đó, các hình ảnh cá nhân của ông T. cũng không xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác hay chia sẻ cho ai.

Có một nam giáo viên tiếp tay cho hiệu trưởng trong vụ phát tán "ảnh nóng" của hiệu phó.

Tuy nhiên, trong chiều 12/4, bà Thảo cùng 2 nam giáo viên vào văn phòng trường mở máy tính vào email và kích hoạt Google ảnh. Trong này, có chứa ảnh của trường và gia đình, cá nhân ông T.

Sau đó, bà Thảo đã trích xuất các hình ảnh nói trên và gọi nhiều người vào xem để kí tên vào biên bản “chứng kiến”, rồi gọi điện cho Công an huyện Vĩnh Thạnh trình báo, mà không thông qua ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.

Trong quá trình xác minh, Công an huyện Vĩnh Thạnh đề nghị bà Thảo xem xét, xử lý nội bộ. Tuy nhiên, nữ hiệu trưởng này đã không thực hiện, mà báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Vĩnh Thạnh.

Bên cạnh đó, nữ hiệu trưởng còn đưa ra lý do đang chờ kết quả xác minh và có chỉ đạo của cấp trên để không đánh giá, phân loại viên chức năm 2018 - 2019 đối với ông T. dù không đưa ra được văn bản chỉ đạo của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nào.

Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ sở giáo dục, hiệu trưởng Trường THCS – THPT Thạnh Thắng còn không tổ chức họp lãnh đạo nhà trường, cán bộ cốt cán để phân tích, đánh giá, xem xét, thực hiện phê bình kiểm điểm đối với ông T. từ sau khi xảy ra vụ việc cho đến khi Thanh tra Sở đến làm việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước những kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT TP cần Thơ, trao đổi với phóng viên, bà Thảo khẳng định “tôi không sai”. Đồng thời, nữ hiệu trưởng cho biết, sẽ nghiên cứu để có văn bản phản hồi kết luận của thanh tra Sở về vấn đề trên, hi vọng sẽ được trả lại công bằng.

Kim Hà