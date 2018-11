Xác minh nam sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng sát trường học

Cùng ngày, Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Đình Chiểu đã báo cáo vụ việc học sinh bị đánh hội đồng lên Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê và cơ quan công an để xác minh, xử lý.

Trước đó, trưa 12-11, khi đang trên đường đến trường thì em Q. bị một nhóm thiếu niên cùng trang lứa vây lại trong một con hẻm bên cổng trường rồi xông vào đánh. Hình ảnh vụ việc, được người dân ghi lại và đăng lên trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh – Sạch – Đẹp thu hút nhiều bình luận và chia sẻ.

Trong bản tường trình nộp cho nhà trường, em Q. cho biết: Nguyên nhân khiến em bị đánh là do mình có xích mích trước đó với một số bạn, nhưng cụ thể ai đánh thì không biết. Ông Đặng Trung Vinh, bố của em Q. cho hay, chỉ khi được nhà trường thông báo đến để phối hợp xác minh thì ông mới biết là con mình bị đánh. Phụ huynh này đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường tiến hành xác minh cụ thể. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường nên khi nghe được thông tin thì đã muộn và không biết những ai tham gia hành hung em Q.

Ông Phạm Đình Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê cho biết, đã nhận được báo cáo vụ việc đánh hội đồng và đang chỉ đạo trường phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan công an xác minh vụ việc. Trước mắt, phòng yêu cầu nhà trường làm việc với gia đình để ổn định tâm lý, đảm bảo việc học tập cho em Q. Bên cạnh đó, phải cung cấp các thông tin trung thực để cơ quan công an sớm tìm ra những người liên quan. Hiện nay, phòng đang chờ kết quả điều tra từ phía công an.

Nguyễn Thành