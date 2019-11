Xét công nhận Giáo sư, Phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Quảng cáo

Trước đó, theo kết quả xét duyệt được Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) công bố, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 75 ứng viên GS, trong đó có 1 ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt, 349 ứng viên PGS.



Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 58,48% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 63,02%, ứng viên PGS là 57,59%).



Như vậy, nếu không có gì thay đổi thêm thì năm 2019, Việt Nam có 74 ứng viên Giáo sư và 349 ứng viên Phó giáo sư đủ tiêu chuẩn công nhận.



Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2019, có 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.



Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ có 440 ứng viên GS, PGS (82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS) từ 26 HĐGS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Riêng HĐGS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên (1 ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.



Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng GSNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng GSNN trước khi trình Hội đồng GSNN xét và công nhận.



16 ứng viên GS, PGS bị loại khi lên đến Hội đồng GSNN vì thiếu một trong 2 tiêu chuẩn cứng theo Quyết định 37 là giảng dạy trực tiếp và hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Nghiêm Huê