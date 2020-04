Chương trình 'Triệu bữa cơm' đến với người dân Tây Đô

Ngày 25/4, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID". Dự kiến tiếp nhận 300 đơn vị máu, nhưng hết sáng 25/4, BTC đã tiếp nhận 700 đơn vị máu, vượt 200% so với kế hoạch.