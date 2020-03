Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19

Quảng cáo

100% cơ sở đoàn có đội phản ứng nhanh

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh thành lập từ đầu Tháng Thanh niên 2020. Các đội phản ứng nhanh xuất phát từ đội sơ ứng cứu nhanh khi xảy ra tai nạn. Từ đó khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các đội sơ ứng cứu nhanh này thành đội phản ứng nhanh thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần xung kích cao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, phát tờ rơi, nước rửa tay sát khuẩn, chung sức giúp đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh dịch Covid -19.

Đội TNXK phát khẩu rang y tế, tờ rơi tuyên truyền cho người dân

100% cơ sở Đoàn thuộc Huyện đoàn Hưng Nguyên thành lập đội phản ứng nhanh tuyên truyền, phát khẩu trang, xà phòng, tờ rơi tuyên truyền. Đoàn thanh niên một số trường học còn tổ chức nghiên cứu nước rửa tay đạt chuẩn để phát tặng cho đoàn viên thanh niên và người dân.

Dùng loa đi tuyên truyền cho người dân

Tại Huyện Đoàn Đô Lương, 33/33 cơ sở Đoàn xã, thị trấn hành lập 33 đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh, chủ động phòng, chống dịch Covid -19. Các đơn vị tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19, phát hơn 1.000 khẩu trang miễn phí, hơn 3000 tờ rơi, hướng dẫn quy trình rửa tay 5 bước bằng xà phòng, cách sử dụng khẩu trang đúng cách cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân tại các công sở, điểm tập trung đông dân cư.

Huyện đoàn Thanh Chương thành lập được 40 đội thanh niên xung kích. Mỗi đội từ 5-8 thành viên để triển khai các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19, phát hơn 2000 khẩu trang vải, khẩu trang y tế đảm bảo chất lượng, 500 bánh xà phòng, hơn 5000 tờ rơi, đồng thời tổ chức hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, cách sử dụng khẩu trang đúng cách...

Ra chợ tuyên truyền, phát khẩu trang y tế cho người dân

Huyện Đoàn Tương Dương thành lập 18 tổ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19, đã phát được gần 14.000 khẩu trang. Đặc biệt, Tương Dương tổ chức chương trình phát thanh măng non về nội dung phòng, chống dịch tại 36 Liên đội (trước khi học sinh nghỉ học phòng dịch).

Đưa thông tin chính xác về dịch Covid - 19

Hiện tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập 26 đội phản ứng nhanh tại 26 cơ sở trực thuộc, chỉ đạo thành lập 21 đội tại Đoàn thanh niên Công an các huyện thành thị. Bắt đầu từ sáng 10/3, các đội đã đồng loạt triển khai mạnh mẽ các hoạt động bao gồm bắt buộc cán bộ chiến sĩ, người ngoài vào làm việc phải rửa tay sát khuẩn và đeo khầu trang. Đồng thời, triển khai vệ sinh, phun khử trùng toàn bộ khu vực.

Phun khử trùng

Đoàn TN tại Sở Y tế Nghệ An thường xuyên cập nhật để thông tin qua hệ thống gồm các đồng chí chủ trì các cơ sở Đoàn về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống dịch Covid – 19 để đưa được những thông tin chính thống, hữu ích đến ĐVTN, cũng như người dân.

Hiện tại, Huyện Đoàn Con Cuông phối hợp với công an khảo sát những người đi xa về để chủ động phòng chống dịch Covid – 19.

