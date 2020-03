ĐVTN Nghệ An may hàng ngàn khẩu trang tặng người dân chống dịch

Chị Phạm Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện Đoàn Yên Thành cho biết, Đoàn viên thanh niên xã Tân Thành phát động phong trào thu gom phế liệu rác thải nhựa để mua khẩu trang miễn phí cho người dân. Với phương châm "đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang và nước rửa tay khô". Vì ý nghĩa của hoạt động, hầu hết các gia đình đều đưa giấy, ống lọ nhựa trong nhà ra để ủng hộ cho ĐVTN.

Đặc biệt, ĐVTN xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đã vận động doanh nghiệp trẻ là đoàn viên, cùng với các đoàn viên thanh niên trong xưởng cùng may khẩu trang miễn phí. Chủ nhà may cho mượn xưởng, hỗ trợ vải kháng khuẩn, Đoàn xã vận động ĐVTN trong xã đến may về cắt đo tại xưởng. Trong đợt 1 đã may được gần 1.800 chiếc khẩu trang tặng miễn phí cho người dân.