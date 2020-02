Gợi ý hẹn hò lễ tình nhân lãng mạn mùa covid-19

Xem phim tại nhà chưa bao giờ là một ý tưởng nhàm chán. Năm nay, nếu sợ dịch covid-19, bạn có thể không đến rạp mà hãy cùng người ấy tận hưởng sự lãng mạn ở nhà với rượu vang, bỏng ngô và cùng xem list các bộ phim tình yêu kinh điển vẫn thường được nhắc đến mỗi mùa Valentine: Cuốn theo chiều gió, The Notebook, 50 First Dates, Titanic, La la land, Pretty Woman, 10 Things I Hate About You...