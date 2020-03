Thanh niên Hà Tĩnh may hàng nghìn khẩu trang phát miễn phí chống dịch Covid-19

Quảng cáo

Phong trào may khẩu trang cấp phát miễn phí cho người dân trong đợt chống dịch Covid-19 này được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động từ ngày 10/3. Trong thời gian này, nhiều huyện, thành trong toàn tỉnh đã vận động các nguồn xã hội hóa bằng cách kêu gọi các tiệm may trên địa bàn, ủng hộ nguyên liệu, dụng cụ, mượn địa điểm để làm khẩu trang chống dịch Covid-19.

Đoàn thanh niên tổ chức cắt, may khẩu trang cấp phát cho người dân.

Riêng tại TP Hà Tĩnh, trong 2 ngày từ 10-11/3, Đoàn thanh niên phường Đại Nài và Đoàn thanh niên Thạch Hạ đã may được hơn 1.000 chiếc khẩu trang để phát miễn phí cho người dân. Ngoài ra Đoàn viên thanh niên xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân cũng hưởng ứng phong trào và may được hơn 500 chiếc khẩu trang.

Để hoàn thành một chiếc khẩu trang bằng vải, đoàn thanh niên sử dụng kéo rồi đo và cắt sao cho vừa với khuôn mặt. Khẩu trang bằng vải được làm bằng hai lớp, bên trong có một lớp vải mỏng thoáng khí, thấm mồ hôi tốt, lớp bên ngoài là loại vải mỏng, mịn, và co giãn.

Ngoài may khẩu trang bằng vải, đoàn thanh niên còn dùng miếng lót trẻ sơ sinh để may gần 700 chiếc khẩu trang dùng 1 lần.

Những chiếc khẩu trang sau khi hoàn thành sẽ được đóng gói cẩn thận.

Bí thư Đoàn phường Đại Nài - Lê Thị Việt Nga cho hay, những chiếc khẩu trang khi hoàn thành xong sẽ được đóng gói, và phát cho người dân có nhu cầu sử dụng để phòng chống dịch Covid-19.

“Để đảm bảo vệ sinh, những chiếc khẩu trang được may rồi đóng gói cẩn thận. Ngoài ra nhằm duy trì việc may và phát khẩu trang miễn phí trong ngày tới, Đoàn phường Đại Nài đang kêu gọi, vận động, quyên góp từ các cơ quan, cá nhân. Dự tính thời gian tới sẽ may thêm hơn 1.000 chiếc khẩu trang để phát tại các điểm mà có đông người qua lại”, chị Nga chia sẻ.

Hoạt động may khẩu trang miễn phí được hưởng ứng từ ngày 10/3.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh - Lê Thành Đông chia sẻ, trong thời điểm cùng chung tay chống đại dịch Covid-19, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả từ công tác tuyên truyền các hộ gia đình tổ chức đám cưới, đám vui, tiệc trà…với quy mô gọn nhẹ, ngoài ra còn vận động các cô dâu, chú rể là người đi từ vùng dịch, hoặc đi qua vùng dịch tạm hoãn việc tổ chức đám cưới.

Các tình nguyện viên phát miễn phí cho người dân nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Không những vậy, trong thời gian qua, đoàn thanh niên trong tỉnh đã phối hợp cùng các đoàn khối doanh nghiệp…phát gần 23.000 khẩu trang miễn phí, 800 chai rửa tay diệt khuẩn đồng thời tổ chức giải cứu 80 tấn dưa hấu cho bà con nông dân.

Hoài Nam