3.200 thanh niên quê Bác lên đường tòng quân

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, nhờ thực hiện nghiêm các khâu, các bước nên tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ năm 2019 , đảm bảo cả số lượng và chất lượng.Theo đó, tỉnh đã tuyển chọn được 189 thanh niên thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Bộ Công an; tuyển chọn 3.359 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (trong đó chỉ tiêu được giao là 3.200 thanh niên, số còn lại là lực lượng dự phòng).Trong số này, có 2 thanh niên là đảng viên; thanh niên theo các tôn giáo chiếm 5,7%; con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23,1%; số người có sức khỏe loại 1 chiếm 21,9%, sức khỏe loại 2 chiếm 54%, sức khỏe loại 3 chiếm 24,1%. Về trình độ văn hóa, có 1.242 thanh niên tốt nghiệp THCS (37%); 1.921 thanh niên tốt nghiệp THPT (57,2%); 196 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (6,13%). Số thanh niên trong độ tuổi 18 đến 21 là 2.785 người (83%)…

Trong 3.200 thanh niên thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2019 có 1.020 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng (Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Tăng- Thiết giáp, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Binh chủng Thông tin, Tổng cục kỹ thuật); 2.180 thanh niên giao cho các đơn vị trên địa bàn quân khu 4 (Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, Lữ đoàn Phòng không 283, Trung đoàn 764 thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An).

Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: 480 xã, phường, thị trấn và 21 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ bàn giao 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các địa phương đã tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục cao và ý nghĩa chính trị sâu sắc…