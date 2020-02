Hải quân Nga sắp có thêm tàu chiến cực mạnh

Quảng cáo

Lớp tàu Gorshkov là tàu chiến mặt nước lớn nhất Nga chế tạo kể từ khi Liên Xô sụp đổ và đã có 8 tàu được lên kế hoạch sản xuất. Khinh hạm này có lượng choán nước khoảng 4.500 tấn (so sánh: lớp tàu Gepard 3.9 của Việt Nam mua từ Nga có lượng choán nước 1.700 tấn -2.100 tấn (khi đầy tải). Tàu Gorshkov có 48 ống phóng thẳng đứng, một con số ấn tượng nếu so với nhiều con tàu chiến khác lớn hơn. Ví dụ tàu khu trục hạng nặng Type-45 của hải quân Anh với trọng tải 9.400 tấn nhưng số ống phóng chưa bằng khinh hạm lớp Gorshkov. Con tàu này thể hiện rõ xu hướng của hải quân Nga nói riêng và quân đội Nga nói chung, phát triển theo hướng chú trọng các tàu mặt nước nhẹ, nhỏ nhưng vũ khí cực kỳ hiện đại và uy lực, theo Military Watch. Các tàu cỡ nhỏ và trung bình có lợi thế là chi phí vận hành thấp hơn rất nhiều nếu so với các tàu chiến cỡ lớn trong hải quân Nga như tuần dương hạm lớp Kirov hay Slava, vốn ra đời từ thời Liên Xô. Trong khi đó, xét về tỷ lệ triển khai vũ khí, các tàu chiến nhỏ và trung bình có hiệu số cao hơn rất nhiều.

Hơn nữa, các tàu chiến lớp Gorshkov có khả năng tương thích với loại tên lửa hành trình chống hạm tầm xa siêu thanh Zircon mới đưa vào trang bị của hải quân Nga, và một loạt các loại vũ khí hiện đại khác như tên lửa hành trình P-800 và Kalibr.

Trong số các ống phóng của tàu, 16 ống được bố trí tên lửa hành trình, và số còn lại là các tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung như 9M100 và 9M96M. Ít nhất một số tàu lớp Gorshkov được dự kiến nhận nhiệm vụ hộ thống hai tàu sân bay hạng nhẹ của hải quân Nga, sẽ được khởi đóng ở Crimea trong năm nay. Chỗ yếu cơ bản nhất của lớp tàu Gorshkov là tầm hoạt động không quá lớn, nên khó có thể dùng chúng triển khai sức mạnh ở nơi xa. Tàu nhỏ đồng nghĩa không thể lắp đặt các hệ thống cảm biến kích thước lớn. Nhưng những điều này sẽ được khắc phục một phần với một biến thể của lớp tàu Gorshkov có lượng choán nước lớn hơn, hiện đã được lên kế hoạch. Lớp tàu này thuộc dự án 22350m, có lượng giãn nước 7.000 tấn, tương đương các khu trục hạm, mang các cảm biến mạnh hơn và có 120 ống phóng thẳng đứng.

