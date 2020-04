Nga toan tính gì khi đưa siêu tăng Armata sang chiến trường Syria?

Quảng cáo

Áo giáp, vũ khí, đạn dược và công nghệ khác của T-14 Armata vẫn đang được cải tiến. Nó được coi là một bản nâng cấp đáng kể từ các xe tăng Nga trước đây. Xe có một khẩu pháo nòng trơn 125mm có khả năng bắn tên lửa cũng như đạn pháo, tầm bắn lên tới 7km; áo giáp phản ứng nổ kép; một tháp pháo tự động và bộ nạp đạn cũng tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới. Xe tăng có một súng máy điều khiển từ xa, máy quay video độ phân giải cao để cải thiện khả năng nhận thức tình huống.



Việc phái xe tăng Armata tới Syria có thể cho phép lục quân Nga xác định xe phản ứng tốt như thế nào trong môi trường thù địch. Nga trước đó đã mang đến Syria một số vũ khí được phát triển gần đây, bao gồm máy bay tiêm-cường kích Sukhoi Su-34, tên lửa hành trình Kh-101 và Kaliber để thử nghiệm thực địa.

Tuy nhiên, cho đến nay, Nga mới chỉ gửi một số lượng nhỏ phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng (BMPT) tới Syria và chưa gửi bất kỳ xe tăng chủ lực nào nào tới khu vực. Đây có thể là một màn trình diễn vũ lực hơn là sử dụng trong chiến đấu thực tế.

Tạp chí The Drive nói rằng rất có khả năng quân đội Nga có thể giới hạn việc sử dụng T-14 trong thực tế để hạn chế khả năng xảy ra tai nạn cũng như tổn thất chiến đấu thực tế. Năm 2018, Không quân Nga cũng đã phái một cặp Su-57 ở dạng thử nghiệm tới Syria, nhưng sau đó hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một trong số các máy bay đang đồn trú ở căn cứ không quân Khimeimin ở Syria do Nga quản lý, được bao quanh bởi bao cát để bảo vệ nó trước các cuộc tấn công của phiến quân. Cử siêu tăng T-14 Armata, theo The Drive, có thể là một động thái quảng cáo, gợi ý rằng T-14 đã được chứng minh qua thực tế chiến đấu.

Lưu ý rằng trong khi Moscow gọi Armata là xe tăng của tương lai, chi phí quá cao khiến nó khó trở thành vũ khí chính của lực lượng tăng-thiết giáp Nga. Nhưng Nga đã nói rõ rằng họ sẽ xuất khẩu xe tăng Armata để bù đắp chi phí sản xuất. Nga cho biết họ đã nhận được một số đơn đặt hàng từ khách hàng nước ngoài.

“Năm tới, khi cung cấp hàng loạt xe tăng này cho bộ quốc phòng và được cấp giấy chứng nhận xuất khẩu, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc với các khách hàng nước ngoài, ông Denis Manturov, bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông cũng cho biết một số quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến xe tăng T-14 Armata. “Ban đầu, hãy nhớ rằng chúng tôi không thể cung cấp tất cả tài liệu cho khách hàng nước ngoài. Hiện nay chúng tôi có đơn đặt hàng sơ bộ”.

Anh Minh