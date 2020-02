Á hậu Huyền My mặc bikini nóng bỏng ở Quy Nhơn

Bản tin Hoa hậu 11/2: Vừa trở về từ chuyến du lịch dịp Tết Nguyên Đán tại Thái Lan, Á hậu Huyền My lại có chuyến nghỉ dưỡng tiếp theo tại biển Quy Nhơn. Á hậu Huyền My chia sẻ do showbiz đang bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona nên cô và gia đình đã tranh thủ dành thời gian đi nghỉ cùng nhau và cũng là du Xuân dịp đầu năm mới. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải bức ảnh mặc bikini màu đỏ thư giãn bên bể bơi, khoe đường cong quyến rũ.