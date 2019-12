Dàn Hoa, Á hậu hừng hực khí thế chờ xuống đường mừng U22 Việt Nam vô địch!

Quảng cáo

Tối nay, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indoensia sẽ diễn ra. Trước trận đấu, hàng triệu khán giả đang bày tỏ niềm tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội rất lớn trong việc mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam sau 60 năm chờ đợi.

Hoà chung không khí hừng hực khí thế ấy, dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám cũng bày tỏ niềm tin và mong chờ vào một chiến thắng ấn tượng dành cho các cầu thủ của chúng ta. Trước giờ G, các người đẹp đã cùng gửi gắm niềm tin và những lời chúc tốt đẹp, may mắn nhất tới dàn cầu thủ.

Hoa hậu Ngọc Hân: Chỉ cần một chiến thắng tối thiểu

Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những nàng hậu có niềm đam mê với môn thể thao vua và đặc biệt là luôn cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trong các trận đấu trong và ngoài nước.

Còn nhớ hồi tháng 1 vừa qua, Ngọc Hân cùng với đoàn nghệ sỹ Việt Nam đã sang Dubai để cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận tứ kết Asian Cup 2019.

Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng mang theo cặp áo dài nam nữ được thiết kế đặc biệt in hình cờ đỏ sao vàng cùng tên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam để mặc cổ vũ cho đội nhà trên sận vận động Rashid Al-Maktoum tại Dubai. Điểm nhấn của trang phục là những dòng chữ in tên của đội tuyển Việt Nam như huấn luyện viên Park Hang-seo, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng...

Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những nàng hậu có niềm đam mê với môn thể thao vua. Hoa hậu Việt Nam 2010 mặc áo dài in hình cờ đỏ sao vàng cùng tên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam do chính cô thiết kế khi sang Dubai cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận tứ kết Asian Cup 2019. Ngọc Hân chia sẻ cô chỉ quyết định đi Dubai một ngày trước và phải vội thực hiện các mẫu áo dài để kịp mang theo. Cặp áo một dành cho nam và một dành cho nữ, được thiết kế cách điệu với phom dáng trẻ trung và màu cờ đỏ in sao vàng ở giữa.

Ngọc Hân mê xem bóng đá từ lâu vì có bố và em trai rất yêu bóng đá. Dù bận rộn nhưng cô luôn sắp xếp công việc để có thời gian cổ vũ đội nhà. Nhận định về kết quả trận đấu tối nay, Ngọc Hân chia sẻ Indonesia là một đội bóng tổ chức tốt và chúng ta không thể chủ quan. "Dẫu biết rằng chúng ta đang hừng hực khí thế chiến thắng nhưng Hân nghĩ rằng các cầu thủ cần hết sức bình tĩnh và thận trọng trong trận đấu này. Chúng ta cần phải có chiến thuật không ngoan và chỉ cần một chiến thắng tối thiểu đủ để giành chiến thắng là được. Cả nước đang mong chờ chiếc HCV bóng đá SEA Games đầu tiên. Chúc các cầu thủ sẽ thật bình tĩnh, tự tin".

Hoa hậu Mỹ Linh: Háo hức xuống đường 'đi bão' cùng bạn bè

Hoa hậu Mỹ Linh cũng là một trong những nàng hậu có niềm đam mê với bóng đá và các cầu thủ Việt Nam. Hồi tháng 12/2018, Mỹ Linh trở thành một trong những cổ động viên 'sáng' nhất trên khán đài trận đấu lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình.

Trước đó, vào tháng 1/2018, Hoa hậu Mỹ Linh cũng lặng lẽ có mặt tại Thường Châu để cổ vũ đội U23 Việt Nam trong trận chung kết giải vô địch U23 châu Á. Cùng đến Thường Châu cổ vũ tuyển Việt Nam còn có nhiều nghệ sĩ khác như Bình Minh, Hoàng Bách, MC Quyền Linh, Á hậu Thanh Tú...tuy nhiên Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn trở thành tâm điểm chú ý trên khán đài.

Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Chia sẻ về kế hoạch theo dõi trận đấu tối nay, Mỹ Linh cho biết buổi sáng cô có lịch bay vào Sài Gòn. Ngay sau khi đáp xuống TP. HCM, Mỹ Linh sẽ lên kế hoạch cùng bạn bè để theo dõi và cổ vũ cho U22 Việt Nam trong trận chung kết với Indonesia.

Người đẹp chia sẻ cô đang cảm thấy rất háo hức và phấn khích với không khí bóng đá ở khắp mọi nơi. "Linh đang rất mong chờ các cầu thủ của chúng ta sẽ giành một chiến thắng giòn giã để Linh và hàng triệu cổ động viên có thể xuống đường ăn mừng. Chưa bao giờ khát khao giành chiếc HCV bóng đá SEA Games lại hừng hực đến thế. Cả nước đang háo hức và ủng hộ tinh thần cho các cầu thủ của chúng ta. U22 Việt Nam hãy cố lên" - Hoa hậu nói.

Á hậu Huyền My: Cả nước sẽ ở bên U22 Việt Nam

Không cần phải nói nhiều về mức độ hâm mộ môn thể thao vua của Á hậu Việt Nam 2014. Ngoài việc là 'fan cứng' của CLB Chelsea thì Huyền My luôn có mặt để cổ vũ các cầu thủ Việt Nam trong những trận đấu quan trọng.

Được biết tới là một gia đình có truyền thống yêu thể thao, cả Huyền My và bố đều có một tình yêu lớn lao với môn thể thao vua. Nếu Huyền My là 'fan cứng' của CLB Chelsea thì bố cô lại là fan của Arsenal. Tuy nhiên điểm chung của cả hai người đó là đều rất quan tâm sát sao tới nền bóng đá của nước nhà và ít ai biết bố Huyền My chính là chủ tịch hội cổ động viên của CLB Thể Công (Viettel).

Không cần phải nói nhiều về mức độ hâm mộ môn thể thao vua của Á hậu Việt Nam 2014. Huyền My từng tới khán đài nhiều lần để cổ vũ tinh thần các cầu thủ trong những trận đấu quan trọng. Người đẹp cũng có mối quan hệ rất thân thiết với thế hệ các cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa U23 Việt Nam.

Chia sẻ về trận đấu tối nay, Huyền My cho biết: "Cả nước đang sục sôi mong chờ chiếc HCV bóng đá SEA Games đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Biết là vô cùng áp lực nhưng các cầu thủ hãy vững tin vì đằng sau các bạn là cả dân tộc Việt Nam. Hãy chiến đấu hết mình để không phải nuối tiếc dù kết quả có ra sao. My và hàng triệu người hâm mộ sẽ luôn ở bên và cổ vũ cho các bạn".

