Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ lên sóng VTV với vai trò diễn viên

Tình huống liên quan tới sự xuất hiện của hoa hậu Trong tập 14 phim ‘Mẹ ơi! Bố đâu rồi?’ phát sóng lúc 20h00 tối thứ 3 (27/11) trên kênh VTV3, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện. Mỗi tập phim là câu chuyện xoay quanh gia đình ông Mạnh.Tình huống liên quan tới sự xuất hiện của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bắt nguồn từ việc Ly đến tham gia buổi off fan của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Quá yêu mến hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nên Ly không kiềm chế được cảm xúc đã có những hành động phấn khích và bị bảo vệ đưa ra ngoài, có người đã vô tình quay được clip đó và phát trên mạng, chị em Mai – Dương đều được chứng kiến.

Sau đó, Ly rất bất ngờ vì được hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đến tận nhà gặp mặt và thay mặt bảo vệ xin lỗi vì sự việc xảy ra trong buổi off fan. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bày tỏ cảm xúc rất ấn tượng về bài thơ mà Ly đã dành tặng, điều này khiến Ly hạnh phúc không nói nên lời.

Trong tập 14 còn là câu chuyện khi một cậu bé cố gắng lấy trái bóng trong sân nhà ông Mạnh. Chú cún Milu nhà ông đã đuổi cậu bé và cậu bé đó bị ngã. Bà Vân rất sợ phụ huynh của cậu bé sẽ kiện… chú chó của gia đình mình.

Không nằm ngoài dự đoán, hàng xóm của ông Mạnh cho rằng Milu là mối nguy hại cho trẻ con trong khu nên đã yêu cầu kiểm tra và gọi bác sĩ thú y tới can thiệp để mang đi cách ly, gia đình ông Mạnh không đồng ý.

Mẹ ơi bố đâu rồi? do VFC sản xuất, mua format của phim Mỹ The last man standing. Phiên bản Việt xoay quanh ông Mạnh hơi bảo thủ trong khi vợ và ba cô con gái có lối suy nghĩ và cách sống hiện đại.

Bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh , phim có sự tham gia của NSUT Hoàng Sơn, NSND Lê Khanh, các diễn viên Diễm Hằng, Thu Quỳnh, Lê Na, Quang Thắng, Mạnh Kiên, Lan Phương.

Bảo Hân