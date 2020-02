Minh Tú hở bạo, khoe dáng 'đồng hồ cát' nóng bỏng trong bộ ảnh Valentine

Bắt đầu 2020 bằng chuyến công tác đến New York để tham gia sự kiện thời trang đẳng cấp, mang tầm vóc quốc tế - New York Fashion Week 2020, Minh Tú để lại cho giới mộ điều thời trang cùng người hâm mộ sự thán phục và ngưỡng mộ từ những bộ trang phục cô chuẩn bị đến cách make up cuốn hút, làm tóc đầy hiện đại do chính Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á tự tay thực hiện.