‘Tâm thư’ xúc động của Hoa hậu Phương Khánh gửi mẹ sau đăng quang

Cách đây ít giờ, Hoa hậu Phương Khánh thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải bức tâm thư xúc động gửi tới mẹ. Phương Khánh nhấn mạnh dù cô ở bất cứ đâu, giành được danh hiệu nào hay ở vị trí nào cô vẫn luôn là con gái bé nhỏ của mẹ.

Phương Khánh viết: ““Mom, you have taught me everything I know and stand for and have raised me to be strong and independent. But no matter what i will always be your little girl, and i will always need you. Thank you for everything, and i mean everything. For teaching me to smile in the face of adversity and to believe in myself no matter what anyone says. I can only hope to one day become half the woman you are; strong, beautiful and intelligent - Love”.

(Tạm dịch: “Mẹ, mẹ đã dạy con tất cả mọi thứ mà con biết, giúp con trở nên mạnh mẽ và độc lập. Thế nhưng dù có thế nào con vẫn là cô con gái bé nhỏ của mẹ và sẽ luôn cần mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Cảm ơn mẹ đã dạy con phải mỉm cười trước những khó khăn và tin vào bản thân dù ai đó nói gì đi nữa. Con hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một người phụ nữ như mẹ: mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh. Con yêu mẹ”.)

Chia sẻ với Tiền phong, anh trai tân hoa hậu cho biết Phương Khánh hiện đang ở lại Philippines để tiếp xúc với truyền thông và đến thăm các trường học, các trại trẻ mồ côi. Từ ngày hôm nay, 6/11, cô sẽ bắt đầu đến các tỉnh vùng sâu vùng xa của Philippines để thực hiện sứ mệnh của mình. Dự kiến Phương Khánh sẽ về Việt Nam vào ngày 11/11 tới.

Đỗ Quyên