Ảnh hưởng biểu tình, hàng không Việt hủy hàng loạt chuyến bay đến Hồng Kông

Theo đó, Jetstar Pacific huỷ 4 chuyến bay trong ngày 13/8, gồm 2 chuyến số hiệu BL160 và BL161 giữa Hà Nội – Hồng Kông; và 2 chuyến BL164, BL165 giữa Đà Nẵng – Hồng Kông.



Tương tự, Vietjet cũng huỷ 2 chuyến bay số hiệu VJ876 và VJ877 chặng TPHCM - Hong Kong.



Còn Vietnam Airlines thông báo lùi giờ khai thác 2 chuyến bay VN594, VN595 giữa TP HCM – Hồng Kông 7 tiếng 40 phút so với kế hoạch ban đầu. Các chuyến bay đến, đi từ Hồng Kông khác trong ngày hãng này vẫn được khai thác bình thường (gồm VN593/VN592 giữa Hà Nội – Hồng Kông, VN598 từ TPHCM đi Hồng Kông).



Theo các hãng hàng không, những hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu.



Đặc biệt, các hãng khuyến cáo hành khách khởi hành từ sân bay Hồng Kông lưu ý tới sân bay trước 3 tiếng so với giờ khởi hành để cập nhật thông tin, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).



Ngoài ra, những hành khách đang có kế hoạch bay giữa Việt Nam và Hồng Kông trong thời gian này cần thường xuyên cập nhật thông tin để chủ động kế hoạch đi lại.



Với hành khách có lịch trình nối chuyến tại sân bay Hồng Kông trong những ngày này cần liên hệ với phòng vé, đại lý chính thức của các hãng hàng không để cập nhật thông tin và trợ giúp khi cần thiết.



Ngoài ra, những hàng khách có kế hoạch đi/đến sân bay Hồng Kông có thể vào website của các hãng hàng không, hoặc liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng để nắm rõ thông tin lịch bay, và sắp xếp kế hoạch đi lại.



Trước đó, cũng do ảnh hưởng của biểu tình tại Hồng Kông, không ít chuyến bay kết nối giữa Việt Nam – Hồng Kông bị chậm, huỷ chuyến, như vào ngày 5/8, ngày 26/7.



Hiện 3 hãng hàng không lớn của Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đều có các đường bay hàng ngày kết nối giữa Hà Nội/Đà Nẵng/TPHCM với sân bay Hồng Kông.

Lê Hữu Việt